В ноябре 2022 года планируется открытие нового дворца спорта «Ледовый центр Стрижи»

Двухэтажный многофункциональный спортивный комплекс «Ледовый центр Стрижи» на ул. Тюленина площадью более 11 тыс. квадратных метров будет включать в себя две ледовых арены международного стандарта и всю современную сопутствующую инфраструктуру. Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2022 года. Реализация спортивно-оздоровительного объекта с искусственным льдом идёт с применением технологий информационного моделирования (ТИМ/BIM).

— Кардинальная перемена в том, что изначально создаётся цифровой двойник здания с абсолютно всеми, даже самыми малыми элементами. Этот двойник начинает «жить» сразу после окончания проектирования, и все изменения, запланированные и незапланированные, находят отражение в цифровой модели. После завершения строительства все службы, которые эксплуатируют здание, также имеют перед глазами цифровую модель, с помощью которой можно корректировать проект, – отметил губернатор.

Глава региона заявил, что также в марте в новой поликлинике ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №3» врачи примут первых пациентов. Как и дворец спорта «Ледовый центр Стрижи», объект возводятся при софинансировании из областного бюджета и поддержке правительства Новосибирской области.

Поликлиника в микрорайоне Стрижи по ул. Кубовой рассчитана на 500 посещений в смену. Она выполнена по новым санитарным правилам и соответствует проекту «Безопасная городская среда». В каждое отделение – взрослое и детское – запроектирован отдельный вход, чтобы потоки не пересекались. Учтён вопрос доступности для маломобильных групп населения – поликлиника оборудована грузовыми и пассажирскими лифтами.

— Это первый объект нового формата, и те 7 поликлиник, которые сегодня строят в рамках ГЧП, также нельзя будет называть просто поликлиниками – это огромные многофункциональные амбулаторные центры. У них будет самый широкий функционал – полноценные детское и взрослое отделения, круглосуточный травмпункт, мощнейший блок диагностики. К новой поликлинике в Стрижах будут прикреплены пациенты близлежащих территорий, и им не придётся ездить в Краснообск, – пояснил губернатор.

Современный медицинский комплекс будет обслуживать развивающийся микрорайон Стрижи – это 25 тысяч человек. В поликлинике планируется педиатрическая служба, терапевтическая служба, приёмы узких специалистов: невролога, кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, уролога, хирурга, офтальмолога, отоларинголога, травматолога-ортопеда. В перспективе планируется круглосуточный травматологический пункт.

На оснащение поликлиники из средств бюджета Новосибирской области было выделено 129 млн руб.