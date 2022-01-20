Что относится к химическому способу дезинфекции и как правильно обрабатывать офисные помещения?

Качество поддержания чистоты и порядка напрямую влияет на здоровье, самочувствие, а значит и на работоспособность служащих. Поэтому очень важно правильно подобрать для офиса вид обработки, чистящее средство или их комбинацию.

Какие виды обработки относятся к химическому способу дезинфекции помещений?

Если говорить не о банальной борьбе с пылью, а профилактике сезонных и особо тяжёлых вирусных заболеваний, то с ними не справится лишь одной влажной уборкой. Тут нужно оружие посильнее. Специальные составы, способные свалить наповал любую бациллу. Другими словами, необходимо задействовать «химию». К химическому способу дезинфекции относится:

Хлорирование. На сегодняшний день один из самых доступных и бюджетных методов.

Йодирование. Обработка растворами с содержанием йода.

Бромирование. Добавление брома к рабочей жидкости.

Дезинфекция марганцовокислым калием. Не менее эффективный способ, чем все прочие.

Кроме того, к химическому способу дезинфекции относится обработка полимерными антисептиками — спирт, четвертичные аммониевые соединения, производные гуанидинов и другие.

Виды и способы дезинфекции по времени и регулярности проведения

Чтобы не пожинать плоды своего попустительства в будущем начинают, конечно же, с профилактической обработки. Поскольку намного лучше предотвратить, чем лечить. Такая дезинфекция должна проводится регулярно, особенно в местах массового скопления людей.

Если профилактика не принесла нужных результатов, прибегают к текущей или очаговой обработке. Этот способ позволяет локализовать уже возникший очаг и не дать ему распространиться на близлежащие площади.

Заключительная дезинфекция проводится после того, как заболевание пошло на спад, а кризис миновал. В процедуре обработки, кроме химических средств, используются механические и физические методы дезинфекции.

Под первыми понимается влажная уборка в тандеме с бытовой химией. Под вторыми подразумевают воздействие на бактерии через повышение или понижение температуры, а также ультрафиолетовое излучение.

Выводы

Игнорировать состояние санитарно-эпидемиологической обстановки в помещениях с большим скоплением людей — значит в обозримом будущем спровоцировать вспышку серьёзных заболеваний среди персонала и клиентов.

Поскольку бороться с последствиями гораздо сложнее, чем предотвратить угрозу, лучше проводить дезинфекцию регулярно. По заранее утверждённому плану санитарных мероприятий с использованием наиболее эффективных способов и средств.