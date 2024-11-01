Отечественные специалисты составили рейтинг экосистемных приложений

Как сообщает цифровое издание «Коммерсант», оценка была основана на 17 сегментах пользовательских задач и охватывала 400 критериев, касающихся эффективности использования экосистем.

Анализ включал цифровой пользовательский опыт таких приложений, как «Мой МТС», «СберБанк Онлайн», «Т-Банк Про», «Яндекс с Алисой» и другие сервисы от МТС, «Сбера», Т-Банка, Яндекса и VK.

«СберБанк Онлайн» оказался лидером по «цифровому опыту» благодаря наиболее информативному каталогу продуктов экосистемы, содержащему назначения, а также категориям и названиям для поиска по сервисам. Также приложение предлагает самые обширные возможности персонализации. Тем не менее, представитель компании отметил, что серьезным недостатком является ограниченная функциональность по контролю за движением бонусов: отсутствует возможность отслеживать историю событий и видеть, сколько бонусов было начислено за конкретные покупки.

На втором месте в рейтинге находится приложение «Мой МТС», которое лишь немного уступает лидеру — всего 0,4 балла. Среди достоинств этого приложения аналитики выделяют возможность получения централизованной информации о сервисах экосистемы, детализированный анализ расходов и прогнозирование будущих затрат. Также в данном сервисе имеется удобный контроль кешбэк-баллов — с ясными правилами начисления и использования, а также подробной информацией о транзакциях и историей операций, как уточняется в исследовании. Кроме этого, предусмотрена простая функция подтверждения подписок, что, по словам представителя компании Markswebb, заметно улучшает пользовательский опыт.

Завершает тройку лидеров рейтинг «цифрового опыта» Т-Банк. К числу его сильных сторон относится сценарий перехода к использованию услуг партнёров, согласно данным исследования Markswebb. Однако у банка все еще существуют ограничения в управлении программой лояльности, неэффективная рекомендательная система и отсутствие проактивного информирования о новинках, отмечают в компании.