Суд вынес приговор за сообщение о фейковом минировании в здании ВГТРК в Москве

В Новосибирске суд приговорил к 3 годам лишения свободы Михаила Елизарова, который сообщил о фейковом взрыве здания ВГТРК в Москве.

В прошлом году пьяный Елизаров позвонил в ВГТРК и заявил о готовящемся взрыве. В здании взрывных устройств, их частей и взрывчатых веществ не было обнаружено.

В суде он объяснил свои действия тем, что хотел высказаться в прямом эфире по теме, которую обсуждали на телеканале «Россия».

– Нашел в Яндексе телефон «горячей линии», позвонил на указанный московский номер и сообщил оператору о том, что хочет высказаться. Оператор ответил, что на эту общественно-политическую тему могут высказываться только политологи, – рассказал обвиняемый.

Это глубоко обидело мужчину, в связи с этим он сообщил о минировании здания.

Вину подсудимый признал в полном объеме.

Ранее редакция сообщала о том, что фейковые обращения о минировании заполонили Новосибирскую область.