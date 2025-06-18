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Заявки на привлечение иностранных работников подали 78 новосибирских компаний

  • 18/06/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
Заявки на привлечение иностранных работников подали 78 новосибирских компаний
В этом году больше всего специалистов приглашается из Китая

Как сообщили редакции Infopro54 в региональном министерстве труда и соцразвития, в 2025 году о потребности в привлечении иностранных работников заявили 78 работодателей и заказчиков работ (услуг). В ведомстве уточнили, что заявки поступают в том числе и от малого и среднего бизнеса.

— Доля иностранной рабочей силы в общей численности занятых в экономике Новосибирской области составляет 3,9%. В целом иностранные работники не оказывают давления на рынок труда Новосибирской области, — сообщили  в министерстве.

В Минтруда добавили, что на 2025 год для Новосибирской области правительством РФ предоставлено 2101 разрешение на работу и приглашение на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности. В течение года планируется обеспечить работой иностранных работников из Китая (68,8%), Индии (20,3%), Таиланда (3,5%), Вьетнама и Туркменистана (2,2 %) и других.

Чаще всего трудоустройство иностранных работников из стран с визовым порядком въезда приходится на обрабатывающие производства (31,5%), строительство (22,7%), торговлю (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и административную деятельность (4,7%).

Ранее директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «Опора России» Алла Литвинова отмечала, что в нашем регионе крайне редко встречаются ситуации, когда компании нанимают высококвалифицированных специалистов за рубежом.

— Если такие договоры заключаются, то речь идет о найме не только высококвалифицированных, но и узких специалистов, — поясняла эксперт.

По ее словам, как правило, речь идет о настройке новых процессов в компании.

Стоит отметить, что в конце мая на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который смягчает ряд требований для трудовых мигрантов. Он был разработан правительством РФ по поручению президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, предлагается освободить мигрантов, трудоустраивающихся по квоте, от обязательного экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства России, а также увеличить срок предоставления документов о прохождении экзамена по русскому языку, истории и законодательству для других категорий мигрантов – с 30 до 90 дней. Кроме того, предложено сведения о сертификатах по русскому языку и другим предметам для иностранных граждан, получающих разрешения вне квоты, подписывать квалифицированной электронной подписью и вносить в федеральную информационную систему. При этом перечень органов, взаимодействующих с федеральной информационной системой, предполагается расширить. Например, в него будет включен Минобрнауки России.

Ранее редакция сообщала, что иностранных граждан хотят лишить налоговых вычетов.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : квота иностранные специалисты


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