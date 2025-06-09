В НСО одобрили прогноз социально-экономического развития на три года

На очередном заседании Правительства Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников 9 июня, был рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года, а также проанализированы результаты, достигнутые в 2023 и 2024 годах.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, ожидается, что экономический рост в период с 2026 по 2028 годы составит в среднем около 2,7% ежегодно, согласно консервативному сценарию. Он подчеркнул, что по сравнению с общероссийскими показателями, экономика Новосибирской области демонстрирует более высокие темпы роста.

В соответствии с оценкой 2024 года, объем валового регионального продукта (ВРП) достигнет примерно 2,5 триллионов рублей, что на 3,2% превышает уровень 2023 года в сопоставимых ценах. Рост ВРП обусловлен увеличением объемов промышленного производства, строительных работ, развитием сферы услуг и торговли.

Прогнозируется, что прирост промышленного производства в 2026-2028 годах составит 9,1%. По данным министерства экономического развития области, наблюдается положительная динамика по большинству показателей социально-экономического развития. В 2023-2024 годах промышленное производство выросло на 12,2%, а наибольшая доля в объеме отгруженных товаров в 2024 году приходится на «Обрабатывающие производства» (1,1 трлн рублей).

Значительно увеличились инвестиции в основной капитал. В 2024 году объем инвестиций составил 590,6 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2022 году. Развитая сеть розничной и оптовой торговли, спрос на логистические услуги, а также расположение региона на пересечении ключевых транспортных магистралей Сибири и страны способствуют росту инвестиций в создание и развитие транспортно-логистических комплексов. В среднем, согласно консервативному прогнозу, объем инвестиций будет увеличиваться на 2,5% в год.

В строительстве также зафиксирован значительный рост – 34,3% за период 2023-2024 гг. Объем работ, выполненных в 2024 году по виду деятельности «строительство», превысил 348 млрд рублей, введено в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м жилья. Отмечается увеличение объема строительных работ, выполняемых крупными и средними организациями, ведется строительство масштабных инфраструктурных объектов.

Прогнозируется увеличение валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, главным образом за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур, внедрения современных технологий обработки почвы, повышения продуктивности и улучшения племенного дела.

Наблюдается стабильный спрос на товары и услуги: оборот розничной торговли вырос на 23,8%, при этом в структуре оборота преобладают непродовольственные товары. За последние два года объем платных услуг населению увеличился на 21,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2022 годом, реальная заработная плата выросла на 24,8%, а фонд заработной платы – на 44,2%.

По словам министра, среднесрочное развитие Новосибирской области будет определяться переориентацией импортных потоков на дружественные страны, расширением возможностей использования преимуществ региона как транспортно-логистического узла, постепенным ростом потребительского спроса, обусловленным увеличением реальных доходов населения, а также сохранением инвестиционной активности частного сектора и объема бюджетных инвестиций.

Правительство региона одобрило прогноз социально-экономического развития, который станет основой для формирования параметров областного бюджета на ближайшие три года.