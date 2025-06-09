Рекламодателям

В НСО одобрили прогноз социально-экономического развития на три года

  • 09/06/2025, 17:10
В НСО одобрили прогноз социально-экономического развития на три года
Ожидается, что экономический рост в период с 2026 по 2028 годы составит в среднем около 2,7% ежегодно

На очередном заседании Правительства Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников 9 июня, был рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года, а также проанализированы результаты, достигнутые в 2023 и 2024 годах.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, ожидается, что экономический рост в период с 2026 по 2028 годы составит в среднем около 2,7% ежегодно, согласно консервативному сценарию. Он подчеркнул, что по сравнению с общероссийскими показателями, экономика Новосибирской области демонстрирует более высокие темпы роста.

В соответствии с оценкой 2024 года, объем валового регионального продукта (ВРП) достигнет примерно 2,5 триллионов рублей, что на 3,2% превышает уровень 2023 года в сопоставимых ценах. Рост ВРП обусловлен увеличением объемов промышленного производства, строительных работ, развитием сферы услуг и торговли.

Прогнозируется, что прирост промышленного производства в 2026-2028 годах составит 9,1%. По данным министерства экономического развития области, наблюдается положительная динамика по большинству показателей социально-экономического развития. В 2023-2024 годах промышленное производство выросло на 12,2%, а наибольшая доля в объеме отгруженных товаров в 2024 году приходится на «Обрабатывающие производства» (1,1 трлн рублей).

Значительно увеличились инвестиции в основной капитал. В 2024 году объем инвестиций составил 590,6 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2022 году. Развитая сеть розничной и оптовой торговли, спрос на логистические услуги, а также расположение региона на пересечении ключевых транспортных магистралей Сибири и страны способствуют росту инвестиций в создание и развитие транспортно-логистических комплексов. В среднем, согласно консервативному прогнозу, объем инвестиций будет увеличиваться на 2,5% в год.

В строительстве также зафиксирован значительный рост – 34,3% за период 2023-2024 гг. Объем работ, выполненных в 2024 году по виду деятельности «строительство», превысил 348 млрд рублей, введено в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м жилья. Отмечается увеличение объема строительных работ, выполняемых крупными и средними организациями, ведется строительство масштабных инфраструктурных объектов.

Прогнозируется увеличение валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, главным образом за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур, внедрения современных технологий обработки почвы, повышения продуктивности и улучшения племенного дела.

Наблюдается стабильный спрос на товары и услуги: оборот розничной торговли вырос на 23,8%, при этом в структуре оборота преобладают непродовольственные товары. За последние два года объем платных услуг населению увеличился на 21,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2022 годом, реальная заработная плата выросла на 24,8%, а фонд заработной платы – на 44,2%.

По словам министра, среднесрочное развитие Новосибирской области будет определяться переориентацией импортных потоков на дружественные страны, расширением возможностей использования преимуществ региона как транспортно-логистического узла, постепенным ростом потребительского спроса, обусловленным увеличением реальных доходов населения, а также сохранением инвестиционной активности частного сектора и объема бюджетных инвестиций.

Правительство региона одобрило прогноз социально-экономического развития, который станет основой для формирования параметров областного бюджета на ближайшие три года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

1 748

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков

Александр Волков: На рынок утилизации мусора в Новосибирске может выйти новый игрок

За шесть лет реформы в регионе ничего не поменялось — стало только хуже
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Внедряем ИИ в бизнес: MIROTEL MANAGEMENT представляет курс для владельцев и руководителей
10/06/25 12:49
Бизнес Технологии
Свидетели игнорируют дело Новосибирского картонно-бумажного комбината
10/06/25 12:30
Бизнес Право&Порядок Экология
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
В зону оползня на Ипподромской в Новосибирске попадают дорога и два дома
10/06/25 12:00
Власть Город
Яндекс.Карты и 2ГИС убрали с карт некоторые объекты Новосибирска
10/06/25 11:00
Общество
В России предложили отключать интернет бездетным семьям на ночь
10/06/25 10:00
Власть Общество
В Сибири 13 городов попали в список с высоким загрязнением воздуха
10/06/25 9:00
Промышленность Экобезопасность Экология
Программа реновации новосибирских ТЭЦ оценена в более чем 17 млрд рублей
9/06/25 19:00
Бизнес Энергетика&ЖКХ
Автоинструктор из Новосибирска рассказал о новых правилах сдачи экзамена на права
9/06/25 18:30
Выпускники трёх новосибирских вузов получают до 230 тысяч в месяц
9/06/25 18:00
Бизнес Образование Общество
В НСО одобрили прогноз социально-экономического развития на три года
9/06/25 17:10
Власть
Новосибирцы ужали расходы на непродовольственные товары
9/06/25 17:00
Власть Общество Экономика
В Новосибирской области 30 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ
9/06/25 16:30
Общество
Новосибирцы стали чаще покупать недвижимость в других регионах
9/06/25 16:00
Недвижимость
Гарантийные недостатки на дорогах Новосибирской области устранят к 20 июня
9/06/25 15:55
Власть
Госдума обсудит передачу МВД данных о детях мигрантов
9/06/25 15:30
Общество Право&Порядок
Бизнесу предложили новый рекламный инструмент
9/06/25 15:15
Бизнес
Более 150 гостиниц в Новосибирской области с сентября могут уйти в тень
9/06/25 15:00
Бизнес Власть Туризм
Трёхдневная рабочая неделя началась для жителей Новосибирской области
9/06/25 14:30
Общество
Глава Республики Алтай Турчак отправил в отставку правительство региона
9/06/25 14:00
Общество
Популярное
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова
30/05/25 15:30
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на июнь 2025
30/05/25 10:04
Новости компаний
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15
Уралсиб запустил новые сервисы для участников ВЭД
5/06/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности