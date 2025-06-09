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Новосибирцы ужали расходы на непродовольственные товары

  • 09/06/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы ужали расходы на непродовольственные товары
Драйвером роста цен на продукты уже три месяца является мясо

Падение спроса

Потребительская активность в Сибири второй квартал является сдержанной. Об этом заявили аналитики ЦБ России в региональном отчете. В ряде сегментов отмечается падение спроса. В частности, об этом заявили представители непродовольственной розницы, особенно автодилеры.

— В 2020–2023 годах существенный рост цен на машины был связан с ограниченным предложением, обусловленным отчасти логистическими трудностями и приостановками производства (в том числе в условиях пандемии). В 2024 году автомобили сместились в группу товаров и услуг с наименьшими приростами цен благодаря восстановлению предложения и оставались в ней в начале 2025 года. Дополнительным фактором, повлиявшим на цены автомобилей, стала смена потребительских предпочтений, связанная с переориентацией спроса с непродовольственных товаров на услуги из-за изменения ассортимента, — констатировали в Банке России.

Впрочем, падение коснулось и других сегментов рынка. По данным Сибирского ГУ ЦБ, из-за низкого спроса крупная розничная сеть товаров для дома планирует сократить торговые точки и оптимизировать численность персонала в Сибири.

Более позитивная ситуация в продовольственной рознице и общепите.

— Потребительская активность сибиряков была повышенной, в том числе накануне и в период майских праздников. Владельцы сибирских гостиниц и баз отдыха сообщили, что в летний туристический сезон ожидают более высокий спрос на услуги размещения, чем в прошлом году, — говорится в отчетности.

Рост цен замедляется

Последние три месяца средний рост цен в Сибири выше общероссийского уровня ― в основном за счет мясопродуктов. Так, ускорившееся в последнее время сокращение поголовья крупного рогатого скота увеличило дефицит местной продукции.

Однако месячный темп роста цен в макрорегионе снизился относительно мартовских показателей.

— Появление на рынке трансграничных автоперевозок транспортных компаний из КНР способствовало сокращению стоимости доставки продуктового и непродуктового импорта из Азии. Ценовые ожидания сибирского бизнеса снизились, в том числе относительно общероссийского показателя, — констатировали аналитики ЦБ.

Напомним, в апреле грузоперевозчики в Новосибирске жаловались на китайских и монгольских коллег. Международные перевозки переориентировались на восточные и южные направления. В сложившейся ситуации необходимо обеспечивать равные условия для российских и иностранных перевозчиков из стран Азии, заявляли участники рынка.

Замедление роста цен особенно заметно в сегментах товаров и услуг, чувствительных к валютному курсу. Подешевели телевизоры, смартфоны и бытовая техника. Дополнительное влияние на динамику цен оказало снижение спроса на легковые автомобили, строительные и отделочные материалы. Например, за апрель 2025 года средняя стоимость нового автомобиля по сравнению с мартовскими значениями в Новосибирской области снизилась до 3,82 миллиона рублей.

Что касается строительных материалов, то их производство уменьшилось в Новосибирской области в среднем на 8%.

—  По итогам первого квартала 2025 года выпуск стеновых материалов снизился на 18,5%, панелей для КПД — на 16,4%, а цемента — на 9,3%.  Средний коэффициент снижения по всем строительным материалам, опубликованным на сайте Министерства строительства Новосибирской области, составил 7,7%, — констатировал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Резервы исчерпаны

Судя по комментариям представителей сибирских компаний, которые учитываются при подготовке обзоров Банка России, зарплаты в Сибири, несмотря на сохраняющийся дефицит персонала, растут умеренными темпами. Даже на системообразующих предприятиях макрорегиона традиционная апрельская индексация не превысила 10% год в году. Напомним, аналитики уже неоднократно предупреждали о том, что потенциал для роста зарплат у сибирского бизнеса исчерпан.

— Объем кредитования сегмента МСП поддерживался исключительно льготными программами. У крупного бизнеса востребованными оставались кредиты с господдержкой для реализации ранее начатых инвестиционных проектов. Наиболее заметное охлаждение наблюдалось в потребительском кредитовании, сильнее всего — по необеспеченным кредитам, — отмечается в отчете Банка России.

Участники финансового рынка уверены, что до «кредитного ренессанса» пока еще достаточно далеко, несмотря на то, что ЦБ начал снижать ключевую ставку.

Ранее редакция сообщала о том, что в России реализуется сценарий «мягкой посадки» экономики

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : инфляция


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