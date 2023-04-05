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Сейм Литвы запретил россиянам приобретать недвижимость в стране

  • 05/04/2023, 16:48
Автор:
санкции против РФ
За запрет проголосовали 76 депутатов, против выступили 13, еще 34 воздержались.

Сейм Литвы в ходе очередного заседания проголосовал за запрет россиянам покупать недвижимость в стране, пишет РИА Новости.

Отмечается, что запрет распространяется не только на граждан России, но и на компании, созданные или управляемые ими.

При этом тех, кто имеет временный или постоянный вид на жительство в республике, а также тех, кто унаследовал имущество, ограничение не коснется.

За запрет проголосовали 76 депутатов, против выступили 13, еще 34 воздержались.

Ранее сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект о запрете получения гражданства россиянами и белорусами. Тогда инициатор поправок пояснил, что речь идет не об упразднении возможности получения гражданства республики, а о «приостановлении приема заявлений и принятия решений о приеме в гражданство».

Ранее редакция сообщала, что С 1 апреля Казахстан запустил систему для контроля за товарами, реэкспортируемыми в РФ.

Фото: pixabay.com — David_Peterson

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции политика недвижимость в Литве


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