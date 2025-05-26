В НСО состоится порядка 700 мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей

В Новосибирске, по традиции, празднование Международного дня защиты детей развернется на территории зоопарка имени Р.А. Шило. 1 июня с 11:00 до 16:00 как маленьких, так и взрослых гостей ждет насыщенная программа и яркие впечатления.

Организаторы подготовили масштабную концертную программу с участием семейных коллективов, а также множество развлекательных и познавательных мероприятий: творческие мастер-классы для всей семьи, спортивные состязания, интеллектуальные игры, танцевальные акции, викторины, фестивали и выставки детских рисунков. Всего в регионе планируется провести около 700 различных мероприятий. Кроме того, социальные учреждения откроют свои двери для детей, чтобы познакомить их со своей работой и вовлечь в интересные активности.

В рамках Недели детства во всех муниципальных образованиях области пройдут праздничные мероприятия для детей и их семей. Подробная информация о программе доступна на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

— Неделя детства – это значимое событие для каждого ребенка в нашем регионе. Особое внимание уделяется совместному семейному досугу, участию в развлекательных мероприятиях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Это прекрасная возможность укрепить семейные узы и создать новые традиции совместного отдыха, — подчеркнула заместитель министра труда и социального развития области Евгения Марущак.

Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин на пресс-конференции сообщил о готовности образовательных учреждений к открытию летних лагерей дневного пребывания.

— Наша задача – обеспечить максимальный охват детей различными формами отдыха и оздоровления. Самым популярным и доступным вариантом остаются лагеря дневного пребывания. В этом году планируется открыть 948 таких лагерей. Большинство из них – 935 – будут работать на базе школ и учреждений дополнительного образования, 8 – в организациях социального обслуживания населения и 5 – в учреждениях культуры. Более 70 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания, — отметил Владимир Щукин.

Приоритетное внимание уделяется организации отдыха для детей участников СВО, детей, находящихся на профилактическом учете, с ограниченными возможностями и из многодетных и малообеспеченных семей. Летний сезон стартует 26 мая с открытием 81 площадки, а большинство лагерей дневного пребывания начнут свою работу 2 июня.