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В Новосибирской области ожидаются заморозки до -3°C и сильный ветер

  • 26/05/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области ожидаются заморозки до -3°C и сильный ветер
Жителям региона рассказали, как защитить дачные посадки при похолодании

МЧС предупредило жителей Новосибирской области о ночных заморозках до -3°C. 27 и 28 мая температура может опуститься в некоторых районах региона.

По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 27 мая температура опустится до +1… +6°C, местами возможны заморозки до -2°C. Днем, 27 мая, воздух прогреется до +7… +12°C. Ветер будет дуть с северо-запада: ночью с порывами до 17 м/с, днем — до 14 м/с.

В сумерки 28 мая столбик термометра опустится до +1… +6°C, местами до -3°C. Днем 28 мая будет +9… +14°C. В некоторых районах возможны небольшие осадки. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Из-за резкого похолодания посадки садоводов и огородников могут пострадать. Эксперты рекомендуют использовать современные технологии для сохранения растений.

Один из самых эффективных методов — использование укрывных материалов. Они создают защитный микроклимат, удерживая тепло. Чем плотнее материал, тем лучше он сохраняет тепло. Но важно помнить: между растением и укрытием должен быть воздушный зазор. Если материал плотно прилегает к листве, это может навредить растениям.

— Проще всего поставить дуги и накинуть плотный укрывной материал. Чем он плотнее — тем большие температуры может выдержать, — пояснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, изданию Atas.info.

Если нет специального материала, используйте то, что есть под рукой: старые газеты, тряпки, пластиковые бутылки. Из бутылок легко сделать мини-теплички, отрезав дно и присыпав края землёй. На ночь закрывайте пробки для сохранения тепла, днём открывайте для проветривания. Такие конструкции работают при небольших минусах, но не при сильных заморозках.

Для теплиц можно использовать вёдра с горячей водой — испаряющаяся влага повышает температуру. Парафиновые свечи также эффективны: одна свеча за шесть часов поднимает температуру на градус. Поставьте несколько свечей, но следите за безопасностью.

Заморозки опасны для овощей, ягод и фруктовых деревьев. Цветущую клубнику нужно укрыть плёнкой или агроволокном, иначе соцветия погибнут. Взрослые плодовые деревья, если цветение уже завершилось, меньше подвержены риску.

Шубина советует подкармливать растения мочевиной перед цветением. Это укрепляет их. При температуре ниже -3 градусов можно использовать дымовые завесы. Но это трудоёмко и опасно.

Для небольших участков лучше применять специальные препараты, такие как «НВ-101», «Циркон» и «Экофус». Они повышают стрессоустойчивость растений.

Ранее редакция сообщала о том, что можно посадить в огороде в мае. Во время праздничных дней в регионе уже можно было сеять холодостойкие культуры.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : погода огород заморозки


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