В НСО утвердили первые вакансии для участников программы «Герои НовоСибири»

Координационный совет специальной инициативы «Герои НовоСибири» изучил стартовый набор предложений о рабочих местах от органов исполнительной власти и компаний для дальнейшего найма участников программы, а также обсудил создание для них образовательного курса. В области создается база данных руководящих должностей для участников проекта «Герои НовоСибири», подобного федеральной программе «Время героев». Уже поступили первые предложения от областных органов власти, муниципалитетов и бизнеса о вакансиях для будущего трудоустройства участников проекта. Координационный совет утвердил свыше 30 вакансий.

Реализация проекта – на особом контроле губернатора Андрея Травникова.

— Участники проекта пройдут переподготовку и в последующем станут частью новой команды управленцев, готовых взять на себя ответственность за будущее нашего региона. Искренне буду рад за тех, кто найдет себя в этом проекте, — подчеркнул глава региона.

Проект «Герои НовоСибири» позволит ветеранам и участникам СВО, успешно прошедшим конкурс и обучение, занимать руководящие посты в органах власти, государственных и муниципальных предприятиях, учреждениях, участвовать в политической жизни области. На участие в программе зарегистрировалось более 750 человек. Это участники и ветераны СВО из 27 регионов России, включая новые территории. 329 человек прошли этап тестирования, результаты которого будут оцениваться в Высшей школе государственного управления (РАНХиГС) в Москве, также участников ждет интервью.

Далее отобранные участники пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки, получат консультации от наставников и приобретут навыки для реализации социально значимых проектов. Первый учебный модуль программы для ветеранов и участников СВО начнется в Новосибирской области летом.

Заседание координационного совета по реализации проекта «Герои НовоСибири» провел в региональном правительстве 8 апреля заместитель губернатора Константин Хальзов.

Организационный комитет тщательно изучил предложения региональных органов исполнительной власти относительно стажировок, предназначенных для практического применения знаний участниками проекта. Обсуждались темы и примеры для управленческих мастер-классов, состав экспертной группы, лекторы, культурные, образовательные, творческие, спортивные и другие мероприятия, которые планируется включить в образовательный план проекта «Герои НовоСибири». Важно отметить, что помимо теоретической подготовки, участники проекта должны детально ознакомиться с практическими управленческими задачами, рассматривая примеры деятельности органов власти, крупных компаний и организаций Новосибирской области.