Сотрудница полиции в Новосибирске получила 1,5 млн за передачу данных об умерших

Оперативники СБ ГУ МВД и УФСБ по Новосибирской области задержали сотрудницу управления МВД по Новосибирску. Она подозревается в получении взятки от представителя коммерческой организации за предоставление персональных данных о родственниках умерших людей компании, оказывающей ритуальные услуги, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2022 г., помощник оперативного дежурного дежурной части систематически получала через посредников взятки и предоставляла данные об адресах мест обнаружения трупов, а также номерах телефонов родственников умерших. Общая сумма взяток, как говорится в сообщении прокуратуры, составила 1,5 млн рублей.
В прокуратуре сообщили, что в отношении сотрудницы полиции и двух посредников в передаче взяток возбуждено уголовное дело. Обвиняемые заключены под стражу.
Напомним, в Новосибирске с 2024 года с «черными» агентами решили бороться через муниципальный контракт. Тем не мнее подрядчик недавно заявил, что подозревает ритуальных агентов в незаконном вывозе тел.
Ранее редакция сообщала о том, что приговором Заельцовского районного суда Новосибирска заведующий патологоанатомическим отделением был признан виновным за распространение информации об умерших новосибирцах и получении взяток.
Фото создано с помощью нейросети Шедеврум.
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