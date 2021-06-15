Мастер-класс. Дерзкий или нежный маркетинг

Егор Козловский, генеральный директор сети салонов GOLOVA®:

— Рекламная кампания — необходимый атрибут любого успешного бизнеса, но только если она проведена эффективно. Тогда она принесет вам больше прибыли, чем любое единичное рекламное действие.

На старте любого бизнес-проекта необходимо прежде всего сформировать целевую аудиторию — это один из самых важных параметров успешности. Для этого нужно использовать разнообразные способы привлечения, чтобы рынок обратил на вас внимание. Некоторые потенциальные клиенты могут заинтересоваться вами даже через негатив.

Как привлекать аудиторию?

Для этого нужно сначала ответить на вопрос «кто ваша целевая аудитория»? И воздействовать исключительно на нее. Руководитель должен это четко понимать. Очень часто собственники ведут бизнес так, как комфортно им. К примеру, мой уровень дохода растет, значит, у моих клиентов происходит то же самое. Вы — это не ваша аудитория. Нужно выявить, кто она и где находится. На сегодняшний день действующая аудитория «ВКонтакте» больше, чем аудитория в Instagram. Даже если вы не сидите «ВКонтакте» и вам это неинтересно, важно разграничить свои интересы и интересы вашей аудитории.

Правила, которые помогают рекламироваться всегда

Одна из самых частых ошибок собственников — запускать таргет именно там, где, по вашему мнению, находится ваша аудитория.

Есть золотое правило «7 касаний»: аудитория приходит только тогда, когда она коснется вашего продукта 7-8 раз. Поэтому для большего отклика стоит пользоваться разными каналами продвижения.

Рабочие инструменты

Задача каждой рекламы — разорвать шаблон и вызвать любую реакцию. Нужно сделать любой рекламный носитель рабочим. Из любой листовки можно сделать произведение искусства, достаточно просто придумать необычный дизайн и немного покреативить. Если вы новичок рынка, то необходимо «кричать» о своих успехах и победах, а также о ваших популярных клиентах. Пусть это будет небольшое достижение, но о нем нужно рассказать.

Как продвигать?

Я занимаюсь рекламным продвижением давно и, приходя в компании, которые хотят развиваться, сталкиваюсь с тем, что большинство руководители не готовы предлагать своим клиентам интересный оффер. Большинство компаний на вопрос о том, почему потребитель должен прийти именно к ним, отвечают: «Мы классные». Скидка может являться весомым критерием для выбора у потребителя. Если оффер составлен грамотно, то клиенты не в состоянии от него отказаться

Одним из любимых инструментов, которым лично я активно пользуюсь, является «американский маркетинг». На примере своего салона расскажу, что он из себя представляет. Первое посещение бесплатно — очень легкий вход, чтобы попробовать, и важно делать это не через обман, когда есть определенные условия для посещения, а по итогу посетитель все равно платит деньги. Важно, чтобы клиент не чувствовал себя обманутым.

Как действует это механизм:

привести клиента,

оказать качественную услугу,

чтобы сохранить клиента — предложить скидку на последующее посещение,

…и клиент просто привыкает к вам ходить.

Таким образом вы быстрее сформируете вашу аудиторию.

Быть с клиентом на одной волне. Для малого бизнеса это сработает лучше, чем имиджевая реклама.

Материал подготовлен на основе выступления на бьюти-форуме «PROспект Сибирь»