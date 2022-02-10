Что значит наложить арест на авто, чем грозит покупка машины в аресте

Автомобиль является личной собственностью. На неё могут накладывать аресты, если возникает соответствующее основание. В этом случае владелец утрачивает право распоряжаться имуществом по своему желанию. Приобретение арестованных машин тоже доставляет немало проблем.

Причины ареста

Арест может наложиться на любое движимое и недвижимое имущество. С реализацией автомобилей возникает меньше всего проблем.

Существуют ситуации, в которых это решение считается необходимым:

1. Отсутствие периодических платежей. Это не только алиментные отчисления, но и компенсации по ущербу из-за преступления, потеря кормильца и так далее. Решение по аресту принимает суд по заявлению взыскателя.

2. Задолженность перед государственными структурами. Речь о штрафах, долгах и нарушениях при таможенном оформлении, неуплате за ЖКХ. Заявления поступают со стороны органов государственного контроля, связанных с той или иной сферой. И в этом случае арест накладывается судом.

3. Кредиты. Самая распространенная причина — невыплата задолженности в срок. В этом случае финансовое учреждение может обратиться в суд.

Развод с имущественным разделом, некорректно оформленные бумаги тоже приводят к наложению ограничений.

Такую меру применяют не сразу. Сначала приставы ищут средства на счетах гражданина, чтобы погасить долг.

Как происходит процедура наложения ограничений?

Порядок для решения этого вопроса изложен в статьях 64 и 68 ФЗ «Об исполнительном производстве». Владельцу транспорта должно поступить уведомление от сотрудников ФССП. После этого переходят к описи имущества.

Не обойтись без составления акта, подтверждающего арест. Изымаются документы на авто, включая регистрационное свидетельство и ПТС. Процедура происходит в присутствии понятых.

В акте об аресте должна присутствовать такая информация:

1. Описание цвета машины.

2. Государственный номер.

3. Номера кузова вместе с двигателем.

4. Номер шасси (указывается для грузового транспорта).

Даются описания дефектов внутри и снаружи, если они имеются.

Отдельное внимание уделяют вопросу по передаче транспортного средства на хранение. Полномочиями наделяют третьих лиц или ими обладают специализированные организации, заключившие с ФССП договор. Но в большинстве случаев от процедуры изъятия отказываются. Ответственность за хранение возлагается на собственника или членов его семьи.

Применяют даже уголовную ответственность, если транспорт эксплуатируется без письменного разрешения судебного пристава.

Вероятность выдачи разрешений небольшая, потому что автомобиль — это имущество, которому могут причинить серьёзный ущерб в ходе эксплуатации, в результате чего уменьшается стоимость.

Полная выплата долгов приводит к избавлению от арестов. Организация торгов – следующий этап, если не предпринимать никаких действий.

Кто и в каких случаях может наложить арест на транспорт

Процедура инициируется после вынесения решения заинтересованными участниками процесса. Это:

1. Судебные приставы.

2. Таможенные органы.

3. Суд, если он удовлетворяет иск организации или государственного учреждения.

Существует много причин, по которым накладывается арест. Самые частые – просроченные долги, неуплата налогов или неправильное таможенное оформление.

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Как проверить автомобиль на наличие ареста?

После судебного решения формируются исполнительные документы, которые отправляются в службу судебных приставов. Должнику высылается уведомление.

Граждане могут лично проверить транспортные средства на предмет наложения ареста, особенно это касается ситуаций с покупкой автомобилей с пробегом. Сведения запрашиваются в ГИБДД или на официальном сайте в режиме онлайн. Можно также направить запрос в подразделение УФССП по месту жительства для проверки приобретаемого имущества.

Контроль транспортного средства предполагает наличие следующих документов:

1. Идентификационный номер машины или VIN.

2. Марка и модель.

3. Государственный номер.

Процедуру проверки нужно провести перед заключением сделки у нотариуса, иначе арест могут наложить за время, которое прошло с момента проверки.

Возможные последствия покупки автомобиля без проверки

Собственники часто пытаются избавиться от авто, когда на них уже действуют ограничительные меры. Такие машины часто продаются значительно дешевле рыночной цены. Это уже должно насторожить. При совершении сделки в этом случае не получится законно оформить покупку: в базу ГИБДД заносятся все данные об автомобилях с ограничениями.

Автомобиль, находящийся под арестом, невозможно зарегистрировать.

Можно ли ездить на автомобиле, если он находится под арестом?

Только письменное разрешение, выданное приставом, позволит эксплуатировать автомобиль по прямому назначению. Иначе к гражданину применяют наказания и штрафы, дело может дойти до уголовной ответственности.

Распоряжаться авто нельзя до тех пор, пока все долги по нему не выплачены.

Что делать при покупке автомобиля с запретом на регистрацию и как снять арест?

Если транспорт с арестом уже приобретён, необходимо выяснить время принятия решения об ограничениях. Этому предшествует длительный процесс, требующий временных и финансовых затрат.

Часто возникают ситуации, когда ограничения наложены после покупки транспортного средства и перехода его к новому владельцу. Тогда все действия не законны. Необходимо обратиться к сотрудникам ФССП, чтобы всё оспорить. Ограничения будут отменены после предоставления доказательств по правомерности совершённой сделки.

Далее изучают причину. Рекомендуется отправить запросы в соответствующие организации, где могут существовать долги. В уведомлении от судебных приставов причина всегда чётко указывается.

Существует несколько способов восстановления прав собственности на автомобиль:

1. Возврат долга не позднее, чем через десять дней. Если не предпринять никаких действий, транспорт отправляется на торги. В этом случае рекомендуется устанавливать на машину более высокую стоимость. Часто покупатели сами договариваются о погашении долгов.

2. Составление искового заявления со стороны владельца, не согласного с предыдущим решением. Необходимо подробно и ясно описать причины, по которым арест требуется снять, а требования гражданина удовлетворить.

Рекомендуется иметь при себе документальные доказательства, иначе информация не дойдёт до контролирующих органов своевременно.

Распространённые вопросы

Когда именно можно оспорить арест на машину?

Наличие хотя бы одного из следующих условий делает процедуру ареста невозможной:

1. Работа гражданина, владеющего машиной, тесно связана с путешествиями и перевозками.

2. Владелец – инвалид не может передвигаться без транспорта.

3. Машина принадлежит другим членам семьи.

Что делать, если договор оформлен после наложения запрета?

Варианты решения проблемы:

Договориться с прежним собственником об устранении им причины ограничений, например, погашения долгов. Обращение в суд о расторжении договора. В иске указывают на недобросовестные действия продавца и отсутствие предупреждений с его стороны, описывают невозможность эксплуатации машины. Согласно Гражданскому Кодексу такие соглашения можно расторгать при существенном нарушении условий одной из сторон. Продавца с большой вероятностью обяжут вернуть деньги.

Есть ли разница между арестом и другими процедурами взыскания?

Выделяют несколько ограничительных мер по отношению к транспортным средствам:

Задержание. Инспекторы ГИБДД переходят к таким действиям, если выявляют явные нарушения (езда без прав, вождение в состоянии алкогольного опьянения и др). В некоторых случаях сомнения может вызывать сама личность водителя и подтверждающие документы. В этом случае назначается дополнительная проверка. Машина отправляется на специальную стоянку или накладывается запрет на эксплуатацию транспортного средства. Арест машины. Владелец лишается прав на автомобиль (не может водить машину, продать ее и др.). Изъятие автомобиля. Применяется при исполнении решения суда (если назначена компенсация), после ДТП для проведения экспертизы. Конфискация. Выполняется, если хозяин авто замешан в финансовых махинациях, хищении государственных бюджетных средств. На следующем этапе машина переходит в собственность государства, организуются торги.

При каких суммах долга и в каких случаях накладывают арест?

Задолженность в двадцать тысяч рублей и более вместе с уклонением от внесения даже минимальных сумм может повлечь за собой принудительное исполнение решений. Это особенно актуально для граждан, игнорирующих уведомления о начале производства в суде. Изъятие автомобиля – одно из средств для решения проблемы.

Судебные приставы, представляющие Федеральную службу, занимаются реализацией решений в принудительном порядке. Но их действия должны опираться только на исполнительные листы.

Часто ситуация зависит от нескольких факторов:

1. Другое имущество.

2. Конкретная сумма долга.

3. Состояние банковских счетов.

Учитывается, сколько времени гражданин уклоняется от уплаты долгов и предпринимает ли он какие-либо действия для урегулирования конфликта. Проводится розыск ценного имущества, находящегося в собственности должника. Обнаруженные средства тоже идут на погашение задолженности.

Что будет, если нет возможности вернуть долги?

В этом случае арестованное транспортное средство изымается и поступает на реализацию. Вырученные от продажи средства идут в счет оплаты долгов.

Судебные приставы подают исковое заявление на получение разрешения, машину забирают, отправляют на специализированную стоянку.

Как проходит реализация?

Арестованное или конфискованное транспортное средство реализуется через Росимущество. Средства, оставшиеся после полного гашения задолженности, возвращаются бывшему владельцу авто.

Аукцион приостанавливается, если находится нужная сумма для погашения долга.

При отсутствии покупателей в течение двух месяцев и больше транспортное средство могут вернуть собственнику на законных основаниях.

При неудачной реализации автомобилей ограничения переходят на другое имущество, находящееся в собственности у должника.

Какую информацию можно получить при проверке?

Перед совершением сделки необходимо провести проверку. Если владелец авто занесен в списки должников, то можно получить некоторые сведения о взыскателях и сумме задолженности. Данные из базы данных ГИБДД помогут определить, на сколько серьезны претензии, предъявляемые владельцу автомобиля. Это могут быть неуплаченных штрафы, сомнительные предыдущие сделки, участие в ДТП, нахождение транспорта в розыске и т.д.

Заключение

Полную и актуальную информацию о приобретаемом автомобиле легко получить, пользуясь сервисами ГИБДД, ФССП. Это дает полную уверенность в том, что сделка безопасна, а сама машина не доставит никаких проблем. В противном случае придётся потратить некоторое время, чтобы договориться со второй стороной. Часто решением проблемы становится обращение в суд, когда выставляются требования по признанию соглашения недействительным. Это влечет временные и денежные затраты. Для грамотного ведения дела стоит обратиться к юристу.