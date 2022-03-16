В области готовятся к отмене масочного режима

— Я поддерживаю решение об отмене масочного режима. Эта мера санитарной безопасности всем поднадоела, плюс пятая волна коронавируса сходит на нет. У нас есть возможность принять такое решение, и я его поддерживаю, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он сообщил, что уже дал распоряжение оперативному штабу совместно с Роспотребнадзором подготовить постановление и вынести на очередное заседание правительства – в понедельник 21 марта. При этом губернатор подчеркнул, что режим повышенной готовности в регионе будет сохранятся. Напомним, он подразумевает невозможность проведения массовых мероприятий.

— Не смотря на снижение заболеваемости коронавирус никуда не ушел. Люди заболевают, умирают, попадают в реанимацию, — заявил глава региона.

Напомним, на этой неделе масочный режим был отменен в Москве, в Сибири – в Кемеровской области.

По данным оперативного штаба, 613 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки, в том числе у 75 детей, 1 081 пациент выздоровел.