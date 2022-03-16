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Заксобрание Новосибирской области выйдет с обращением к Михаилу Мишустину

  • 16/03/2022, 12:30
Автор:
новости Новосибирска
Предложения касаются корректировки работы предприятий агропромышленной отрасли.

Аграрный комитет регионального парламента планирует вынести на мартовскую сессию Заксобрания обращение к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом на заседании комитета заявил его председатель, председатель совета директоров АО «Половинновский элеватор» Денис Субботин.

Новости Новосибирской области

Посевная 2022 года уже обойдется новосибирским аграриям на 50% дороже, чем годом ранее

В обращении новосибирские депутаты предлагают правительству РФ рассмотреть возможность предоставления субсидий на минеральные удобрения и средства защиты растений до 2025 года. Напомним, на удобрения и средства защиты растений приходится львиная доля затрат аграриев на посевную — около 10 млрд рублей из 15,4 млрд общих затрат.

— Без этих средств у нас ничего расти не будет, — подчеркнул Субботин.

Еще одно предложение — рассмотреть вопрос об отмене маркировки молока,  безалкогольной продукции и прочих вещей.

— Да, марки бесплатные, но нам сегодня вообще нужно думать о том, как заменять упаковку. Думать, как при этом еще и клеить на нее QR-коды — сегодня неактуально, — уверен Денис Субботин.

Новосибирцы предложат рассмотреть вопрос об упрощенной выдаче разрешений на движение сельхозтехники по дорогам общего пользования.

— У нас каждый проезд через дорогу общего пользования стоит 1600 рублей. А если нам сейчас придется ее перебрасывать в другие районы для помощи в посевной? Необходимо сделать этот проезд бесплатным, — комментирует Субботин.

Из-за сложной ситуации в экономике, в том числе в части продовольственной безопасности, до конца 2022 года предлагается разрешить движение по дорогам транспортных средств, которые перевозят сельхозпродукцию, если их нагрузка на ось или масса превышает 2% от допустимого норматива.

— Сегодня нередки ситуации, когда молоковозы везут 20 тонн при 40 тоннах возможных. Кстати, для бизнеса в грузоперевозках этот норматив действует, — отметил Денис Субботин.

Рассматривается возможность отмены использования тахографов для сельхозпредприятий.

— Сейчас без тахографов можно ездить только по своему району или в соседний. Если наша техника поедет помогать соседям в другие районы, то это сумасшедшие штрафы: 200-400 тысяч рублей, — констатирует Денис Субботин.

Также депутаты предлагают приостановить вступление в силу положения о госмониторинге зерна.

— В нынешних условиях это неактуально, так как обязывает элеваторы тратить деньги на учет и контроль, хотя сейчас более важно количество, — говорит председатель аграрного комитета Заксобрания.

Эти предложения региональный парламент проработал с областным Минсельхозом и планирует вынести на рассмотрение сессии 30 марта. Не исключено, что список может пополнится.

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика тахограф санкции господдержка агропром


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