Заксобрание Новосибирской области выйдет с обращением к Михаилу Мишустину

Аграрный комитет регионального парламента планирует вынести на мартовскую сессию Заксобрания обращение к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом на заседании комитета заявил его председатель, председатель совета директоров АО «Половинновский элеватор» Денис Субботин.

— Без этих средств у нас ничего расти не будет, — подчеркнул Субботин.

В обращении новосибирские депутаты предлагают правительству РФ рассмотреть возможностьдо 2025 года. Напомним, на удобрения и средства защиты растений приходится львиная доля затрат аграриев на посевную — около 10 млрд рублей из 15,4 млрд общих затрат.

Еще одно предложение — рассмотреть вопрос об отмене маркировки молока, безалкогольной продукции и прочих вещей.

— Да, марки бесплатные, но нам сегодня вообще нужно думать о том, как заменять упаковку. Думать, как при этом еще и клеить на нее QR-коды — сегодня неактуально, — уверен Денис Субботин.

Новосибирцы предложат рассмотреть вопрос об упрощенной выдаче разрешений на движение сельхозтехники по дорогам общего пользования.

— У нас каждый проезд через дорогу общего пользования стоит 1600 рублей. А если нам сейчас придется ее перебрасывать в другие районы для помощи в посевной? Необходимо сделать этот проезд бесплатным, — комментирует Субботин.

Из-за сложной ситуации в экономике, в том числе в части продовольственной безопасности, до конца 2022 года предлагается разрешить движение по дорогам транспортных средств, которые перевозят сельхозпродукцию, если их нагрузка на ось или масса превышает 2% от допустимого норматива.

— Сегодня нередки ситуации, когда молоковозы везут 20 тонн при 40 тоннах возможных. Кстати, для бизнеса в грузоперевозках этот норматив действует, — отметил Денис Субботин.

Рассматривается возможность отмены использования тахографов для сельхозпредприятий.

— Сейчас без тахографов можно ездить только по своему району или в соседний. Если наша техника поедет помогать соседям в другие районы, то это сумасшедшие штрафы: 200-400 тысяч рублей, — констатирует Денис Субботин.

Также депутаты предлагают приостановить вступление в силу положения о госмониторинге зерна.

— В нынешних условиях это неактуально, так как обязывает элеваторы тратить деньги на учет и контроль, хотя сейчас более важно количество, — говорит председатель аграрного комитета Заксобрания.

Эти предложения региональный парламент проработал с областным Минсельхозом и планирует вынести на рассмотрение сессии 30 марта. Не исключено, что список может пополнится.