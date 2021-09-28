В области нашли 500 га земли для жилищного строительства

На 1 сентября текущего года в Новосибирской области выявлено 32 земельных участка общей площадью более 500 га, которые могут предоставляться для развития жилищного строительства. Земельные участки расположены в Новосибирске и Новосибирском районе, Искитиме, Линево, Бердске, Оби, а также в Чановском и Северном районах области, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области.

— Сервис упрощает порядок взаимодействия заинтересованных лиц с уполномоченными органами власти в вопросе развития территорий и предоставления земельных участков с целью жилищного строительства, — добавляет помощник директора Кадастровой палаты по Новосибирской области Михаил Бокарев.

Для поиска земельных участков, расположенных на территории Новосибирской области, необходимо зайти на сервис «Публичная кадастровая карта» (pkk.rosreestr.ru) и в левом верхнем углу выбрать раздел «Жилищное строительство». В поисковой строке следует ввести «54:*» и нажать кнопку «Найти». В списке будет представлено более 30 объектов, по каждому из которых содержится вся необходимая информация: кадастровый номер, адрес, площадь, статус, категория, вид разрешенного использования и т.д.

Чтобы направить обращение, связанное с конкретным земельным участком, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту.