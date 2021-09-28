Все ответы на вопросы о долгах

Кроме того, каждый желающий может получить бесплатную юридическую консультацию по любому вопросу, связанному с долгами и их взысканием позвонив по телефону 8-800-511-38-27. Консультирование осуществляется круглосуточно для всех регионов России.

Содержание

На сайте dolg-faq публикуются подробные практические рекомендации и инструкции по вопросам взыскания долгов с юридических и физических лиц. Здесь же всесторонне рассматривается законодательная база, касающаяся процедур банкротства.

На страницах электронного журнала пользователи могут найти образцы исков и судебных решений, ознакомиться с профессиональными обзорами деятельности коллекторских организаций и антиколлекторов.

Информационная база представлены тремя главными рубриками:

Как узнать долги;

Юридические вопросы;

Взыскание долгов.

В первой рубрике пользователи могут получить ответы на важные практические для каждого человека вопросы, например:

как узнать задолженность по кредиту;

как узнать остаток задолженности по банковской карте;

как проверить задолженность по оплате за квартиру в любом российском регионе;

зачем проводится проверка долгов граждан перед их отлетом за пределы страны;

как узнать задолженность по долгам юрлиц по ИНН и многое другое.

В разделе Юридические вопросы представлены инструкции по таким актуальным проблемам, как:

как по закону можно использовать материнский капитал;

какими способами можно воспользоваться для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям;

чем грозит задолженность по квартплате и коммунальным услугам каким образом избежать неприятностей в этим вопросам;

как правильно провести приватизация жилой площади с имеющейся задолженностью по оплате;

как правильно общаться с представителями коллекторских агентств;

что такое переуступка долга и как она оформляется;

что представляет собой мировое соглашение в долговом споре и как его оформить;

как правильно по закону взять деньги в долг у знакомых и т.д.;

Взыскание долгов — раздел, в котором пользователи найдут ответы на такие вопросы, как:

что можно делать, если без расписки долг не отдают;

как по закону происходит взыскание долгов;

для чего необходимо предъявлять в банк должника исполнительный лист;

на каких основаниях производится взыскание долгов с должников и осуществляется процедура реализации имущества;

какие предусмотрены законодательством сроки исковой давности;

что такое коллекторский запрет на взыскание долга;

как правильно поступить, если коллекторские агентства постоянно звонят, присылают сообщения и угрожают;

как правильно оформить расписку о выдаче денег в долг и прочее.

По отзывам пользователей, материалы, которые размещаются на сайте, помогают им не только в разрешении вопросов с долгами, но и в других жизненных ситуациях, где необходимо строго следовать букве Закона.

Проект успешно функционирует с 2015 года. В этом огромная заслуга его основателей — группы профессиональных юристов с многолетним опытом работы в соответствующих областях права. К консультированию и написанию разделов сайта широко привлекаются юристы-практики, досконально владеющими вопросами деятельности коллекторских организаций, эксперты по вопросам взыскания долгов, онлайн-консультанты по широкому кругу правовых проблем.

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