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Все ответы на вопросы о долгах

  • 28/09/2021, 13:40
Сайт Dolg-FAQ.ru — это электронный журнал, посвященный вопросам банкротства и взыскания долгов. Здесь собрана уникальная база данных доступная пользователям в онлайн-режиме.

Кроме того, каждый желающий может получить бесплатную юридическую консультацию по любому вопросу, связанному с долгами и их взысканием позвонив по телефону 8-800-511-38-27. Консультирование осуществляется круглосуточно для всех регионов России.

Содержание

На сайте dolg-faq публикуются подробные практические рекомендации и инструкции по вопросам взыскания долгов с юридических и физических лиц. Здесь же всесторонне рассматривается законодательная база, касающаяся процедур банкротства.

На страницах электронного журнала пользователи могут найти образцы исков и судебных решений, ознакомиться с профессиональными обзорами деятельности коллекторских организаций и антиколлекторов.

Информационная база представлены тремя главными рубриками:

  • Как узнать долги;
  • Юридические вопросы;
  • Взыскание долгов.

В первой рубрике пользователи могут получить ответы на важные практические для каждого человека вопросы, например:

  • как узнать задолженность по кредиту;
  • как узнать остаток задолженности по банковской карте;
  • как проверить задолженность по оплате за квартиру в любом российском регионе;
  • зачем проводится проверка долгов граждан перед их отлетом за пределы страны;
  • как узнать задолженность по долгам юрлиц по ИНН и многое другое.

В разделе Юридические вопросы представлены инструкции по таким актуальным проблемам, как:

  • как по закону можно использовать материнский капитал;
  • какими способами можно воспользоваться для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям;
  • чем грозит задолженность по квартплате и коммунальным услугам каким образом избежать неприятностей в этим вопросам;
  • как правильно провести приватизация жилой площади с имеющейся задолженностью по оплате;
  • как правильно общаться с представителями коллекторских агентств;
  • что такое переуступка долга и как она оформляется;
  • что представляет собой мировое соглашение в долговом споре и как его оформить;
    как правильно по закону взять деньги в долг у знакомых и т.д.;

Взыскание долгов — раздел, в котором пользователи найдут ответы на такие вопросы, как:

  • что можно делать, если без расписки долг не отдают;
  • как по закону происходит взыскание долгов;
  • для чего необходимо предъявлять в банк должника исполнительный лист;
  • на каких основаниях производится взыскание долгов с должников и осуществляется процедура реализации имущества;
  • какие предусмотрены законодательством сроки исковой давности;
  • что такое коллекторский запрет на взыскание долга;
  • как правильно поступить, если коллекторские агентства постоянно звонят, присылают сообщения и угрожают;
  • как правильно оформить расписку о выдаче денег в долг и прочее.

По отзывам пользователей, материалы, которые размещаются на сайте, помогают им не только в разрешении вопросов с долгами, но и в других жизненных ситуациях, где необходимо строго следовать букве Закона.

Проект успешно функционирует с 2015 года. В этом огромная заслуга его основателей — группы профессиональных юристов с многолетним опытом работы в соответствующих областях права. К консультированию и написанию разделов сайта широко привлекаются юристы-практики, досконально владеющими вопросами деятельности коллекторских организаций, эксперты по вопросам взыскания долгов, онлайн-консультанты по широкому кругу правовых проблем.

Каждый желающий из любого региона России может получить бесплатную юридическую консультацию от специалистов Dolg-FAQ.ru в социальных сетях Твиттер и ВКонтакте.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : долги


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