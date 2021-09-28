Все ответы на вопросы о долгах

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На сайте dolg-faq публикуются подробные практические рекомендации и инструкции по вопросам взыскания долгов с юридических и физических лиц. Здесь же всесторонне рассматривается законодательная база, касающаяся процедур банкротства.
На страницах электронного журнала пользователи могут найти образцы исков и судебных решений, ознакомиться с профессиональными обзорами деятельности коллекторских организаций и антиколлекторов.
Информационная база представлены тремя главными рубриками:
В первой рубрике пользователи могут получить ответы на важные практические для каждого человека вопросы, например:
В разделе Юридические вопросы представлены инструкции по таким актуальным проблемам, как:
Взыскание долгов — раздел, в котором пользователи найдут ответы на такие вопросы, как:
По отзывам пользователей, материалы, которые размещаются на сайте, помогают им не только в разрешении вопросов с долгами, но и в других жизненных ситуациях, где необходимо строго следовать букве Закона.
Проект успешно функционирует с 2015 года. В этом огромная заслуга его основателей — группы профессиональных юристов с многолетним опытом работы в соответствующих областях права. К консультированию и написанию разделов сайта широко привлекаются юристы-практики, досконально владеющими вопросами деятельности коллекторских организаций, эксперты по вопросам взыскания долгов, онлайн-консультанты по широкому кругу правовых проблем.
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