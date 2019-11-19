В области пройдет масштабный замер ТКО

— Первые натурные замеры объемов утилизации ТКО мы проводили в 2016-2017 годах в 17-20 муниципальных образованиях. На основе этих данных были установлены справочные нормативы, срок действия которых составляет не менее 5 лет, — напомнил на совещании по утилизации ТКО руководитель департамента по тарифам области Гарей Асмодьяров.

По его словам, у департамента есть план привлечь независимую организацию, которая в рамках контракта произведет натурные замеры образования и вывоза ТКО по всей территории области.

— Кроме того, мы хотим, чтобы подрядная организация провела более тщательный замер морфологического состава отходов. При первых замерах такая задача не ставилась, —уточнил Асмодьяров. — Понимание морфологического состава ТКО необходимо нам для работы по раздельному сбору отходов.

Техническое задание на проведение этого конкурса в департаменте уже сформировано. Планируется, что подрядчик приступит к работе в 2020 году.

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