Как привлекать и удерживать научные и инновациионные кадры

Вопросы развития высшего образования и науки обсудили в ходе первого заседания подгруппы профильной рабочей группы Государственного совета Российской Федерации. Заседание, прошедшее в Казани в рамках работы Российского венчурного форума, провел губернатор Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников отметил, что одной из основных задач региональных органов власти в связи с реализацией нацпроекта «Наука» является создание комфортных условий жизни и работы для ученых и инновационных компаний.

— В Новосибирской области в рамках проекта «Академгородок 2.0» реализуется комплекс мер по созданию комфортной среды, по обновлению оборудования, расширению научных исследований. Запланирована реализация 31 проекта по развитию научной и инновационной инфраструктуры и 67 проектов по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников также отметил, что к задачам регионального уровня относятся поддержка инновационной деятельности предприятий, содействие развитию материально-технической базы научных организаций, поощрение ученых, показывающих значительные результаты своей работы.

— В Новосибирской области субъектам инновационной деятельности предоставляется субсидия на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. При этом не менее 20 % субсидии направляется на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Уверен, что на тех территориях, где будут решены такие задачи, будет и приток высокообразованных и квалифицированных кадров, рост показателей инновационной деятельности организаций, — подчеркнул губернатор.

Напомним, Андрей Травников возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Образование и наука». В нее входят представители 19 субъектов Российской Федерации, Государственной Думы РФ, федеральных органов исполнительной власти, госучреждений – научных организаций и крупных вузов, госкорпораций, фондов, институтов развития, общественных и экспертных организаций. Первое заседание рабочей группы состоялось 19 февраля 2019 года в РАН. Второе – 26 марта 2019 года в Московском центре развития качества образования. На втором заседании рабочей группы были утверждены составы рабочих подгрупп, задача которых – разрабатывать предложения по совершенствованию работы в регионах по реализации национальных проектов «Образование» и «Наука».

На заседании рабочей подгруппы по направлению «Наука» в Казани обсуждались планы работы подгрупп «Высшее образование» и «Наука», приоритетные задачи, стоящие перед органами исполнительной власти субъектов РФ по реализации национального проекта «Наука», механизмы координации и методического сопровождения выполнения проектов со стороны федеральных органов исполнительной власти. Также были рассмотрены вопросы, относящиеся к национальному проекту «Наука» – статистическая методология расчета показателей, отражающих деятельность в сфере «Науки и инновации», инновационная инфраструктура как фактор привлекательности для молодых исследователей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области