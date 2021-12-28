В областной клинической больнице открылась игровая комната для детей с онкозаболеваниями

Не так давно отделение детской онкогематологии располагалось в здании Краснообской НКЦРБ. Было немало нареканий к состоянию отделения, и благодаря взаимодействию правительства региона и депутатского корпуса отделение перевели в здание областной больницы. Этот переезд был на контроле у депутатов.

В больнице Краснообска дети получали химиотерапию, если же ребенку требовалось серьезное обследование, хирургическая операция, приходилось переводить его в другие стационары. Благодаря переезду эту проблему удалось решить.

После переезда лечение в центре облбольницы получили 70 пациентов. Здесь есть лаборатория со всеми видами диагностики, есть хирургическая служба. Не хватало только детской игровой комнаты.

За помощью родители маленьких пациентов обратились к депутату Государственной Думы ФС РФ, заместителю председателя комитета строительства и ЖКХ Александру Аксененко. Депутат уже не первый раз оказывает им поддержку.

— Этот подарок, наверное, самый значимый из тех, что нам удалось сделать к Новому году. Конечно, сам по себе он не вылечит ребятишек из отделения детской онкологии и гематологии, но, надеюсь, скрасит их пребывание в стенах больницы. Вместе с моим другом мы открыли в Новосибирской областной больнице специально для маленьких пациентов из онкологического отделения детскую игровую комнату. Сегодня удалось заехать и посмотреть, как все там финально обустроили, — написал в своем аккаунте в Инстаграме Александр Аксененко. — Особая благодарность руководству больницы — Анатолию Васильевичу Юданову — за содействие. Спасибо всем врачам, всему персоналу за то, что борются за жизни ребятишек и всеми силами стараются подарить им самое главное — здоровье! И, конечно, спасибо общественной организации «Самое светлое, самое родное». Люди, которые пережили свою историю и не остаются в стороне от чужой беды. С ними мы уже сотрудничаем не первый раз, не первый раз встречаемся. Именно они инициировали открытие детской комнаты, занимались организацией процесса, покупкой мебели, игрушек и т. п. Нам оставалось только поддержать все это финансово.

Руководство областной больницы выделило просторное помещение, на средства депутата была закуплена соответствующая мебель и игрушки, проведено обустройство. В настоящее время в отделении находятся 25 детей от 11 месяцев до 17 лет, поэтому игровую поделили на две зоны: для малышей и для тех, кто постарше.

— Когда есть такие замечательные точки, ребятишки позитивно на это реагируют. Мы наблюдаем даже лечебный эффект, — подчеркнул главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов

В планах Александра Аксененко — доукомплектовать детскую комнату парой компьютеров, чтобы пациенты постарше могли заниматься по школьной программе. По его словам, оборудование будет установлено в ближайшее время.