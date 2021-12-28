ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Студия и однокомнатная квартира становятся уходящей реалией, когда речь идет о новостройках в центре Новосибирска — этот тренд получил очередное материальное подтверждение в виде ЖК «Воздух», сданного в эксплуатацию на перекрестке улиц Некрасова и Каменской.

В декабре 2021-го это, пожалуй, один из самых знаменательных пусков. Во-первых, сдача ЖК «Воздух» примечательна как хэппи-энд долгосрочного сюжета «Огни Сибири». И означает выход этой важной площадки (а еще и градостроительно значимой территории) из затяжного ступора. Во-вторых, сдача «Воздуха» — это не просто факт продолжения. Это образец переосмысления, реконцепции. Полностью «перезапущенная» недвижимость от застройщика: сменился не только оператор проекта, изменилась вся его философия. Комплекс, изначально входивший в обойму «Огней Сибири», фактически получил глубинный перезапуск — и новую архитектурную аранжировку, и новую квартирографию.

Больше блеска, больше воздуха!

Причем эти перемены концептуально повышающие — вопреки стереотипу о новостройках Новосибирска. Мол, если у нас и достраивают «зависшие» дома, то с категориальным упрощением относительно изначального варианта.

Как подчеркнули на послепусковой пресс-конференции топ-менеджеры компании «Метр» (оператор продаж ЖК «Воздух»), об упрощении в угоду как можно более быстрой продаже речи не шло изначально. Как подчеркнул Алексей Епанчинцев, генеральный директор ООО «Отдел продаж» (компания, входящая в группу компаний «Метр»), и маркетинговым аргументом, и форм-фактором для архитектурной переработки здания стало место. Которое, как говорится, «очень центровое». И наращивающее градус респектабельности (рядом, буквально за окном — один из крупнейших моллов, Центральный рынок, на котором постепенно, но уверенно наводят хипстерский лоск, две станции сразу двух линий метро).

Если смотреть на комплекс в контексте квартальной застройки, то именно угол расположения «Воздуха» — один из самых привлекательных. Перекресток Каменской и Некрасова — полновесный центр, но при этом по городской акустике, по трафику — весьма спокойное место. Построить здесь «массовку» с мелкотравчатыми инвесторскими студиями было бы кощунственно по отношению к духу места.

— Мы не стали повторять идею массовости и площадь квартир увеличили, — поясняет Алексей Епанчинцев. — Меньше 65 кв. м тут квартир нет. Средняя площадь — самая большая среди новостроек в Новосибирске. Метр стоит от 110 до 120 тысяч рублей. Для такой локации это немного. Отказ от малого формата — это живая экономика проекта и логика места. По простору планировок близки только квартиры в ЖК «Переулок Бульварный». Но «Воздух» — это не срединный пояс Новосибирска, а самый-самый центр, причем тихий. Кстати, промежуточный слоган был «Роскошь любит тишину», но потом остановились на образах высоты и простора — на образах, воплощенных в имени «Воздух». Место, локация — это первый фактор в ценообразовании любой новостройки, вне зависимости от ее конструктива. И градация жилья — «эконом», «бизнес» и т. п. — определяется в первую очередь характеристикой локации. Это правило буквально железного автоматизма, когда речь идет о новостройке в Новосибирске — в городе с жесточайшим конкурентным контекстом. Новосибирский рынок очень развит, тут ни один из застройщиков не обладает долей больше 5%. 15 крупнейших застройщиков совместно имеют рыночную долю меньше 40%. А всего, с разной степенью успеха, на новосибирском рынке действуют более 100 застройщиков. В Москве иной сюжет — там и рынок больше, и покупателей больше.

Рынок компактный, но жесткий

Алексей Епанчинцев подчеркнул, что в Новосибирске жестче и контрастнее прорисована типологизация покупателей. И более притязательны их требования к проектам. Новосибирская недвижимость от застройщика сейчас бывает весьма непохожа на свои категориальные аналоги в столице. Непохожа за счет материалов и технологических решений, которые для московских домов той же категории не используют. Ибо дорого. Зачем, мол? Рынок же и так все съест, не всматриваясь.

— Например, в Москве даже в премьер-группе не используются многие материалы и бренды, которые в Новосибирске обычны для бизнес-класса, — констатировал он. — В Москве цена ошибки ниже, вопреки поговорке о неверии слезам. Новосибирск к слезам еще более недоверчив.

Примечательно и архитектурное авторство переосмысленного ЖК. Архитектурный бренд в Новосибирске понемногу начинает работать как продающий фактор: увереннее продается и более щедрую поддержку молвы (онлайновой и живой) получает та недвижимость от застройщика, чье архитектурное эго более внятно прописано. В этом смысле «Воздух» обладает полновесным зодческим «я». Стиль — рационализированная вариация ар-деко, авторство — от самой, пожалуй, авторитетной архитектурной мастерской. Реконцепт был выполнен, когда ЖК «Огни Сибири» находился в достаточно высокой степени готовности. Проект разрабатывала АПМ Фефелова. В их портфолио — очень значимые для Новосибирска проекты, здания-маркеры: ЖК «Флотилия», «Монблан», отель «Мариотт».