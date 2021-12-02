Новосибирский бизнес подал более 10 тысяч заявлений на субсидию за «нерабочие дни»

— На сегодняшний день в УФНС поступили более 10 тысяч заявлений от налогоплательщиков региона — организаций и ИП — на выплату субсидий за «нерабочие дни». Более 8,5 тысячи из них уже рассмотрены. Налогоплательщики получили свыше 560 млн рублей, из расчета на одного человека около 12,8 тысячи рублей, — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев. — Самая крупная выплата в регионе составила более 10 млн рублей.

В целом, по оценке налоговиков, критериям на получение субсидии в Новосибирской области потенциально соответствуют более 1 тысячи некоммерческих организаций и около 50 тысяч компаний и ИП. Подавать заявление на ее получение предприниматели могут до 15 декабря.

Пострадавшие от пандемии компании не могут воспользоваться обещанной государством поддержкой

— входят в реестр субъектов МСП или в реестр утвержденных правительством некоммерческих организаций,

— соответствуют одному из 21 ОКВЭД,

— на 1 июля имеют задолженность по налогам и сборам не более 3 тысяч рублей,

— не находятся в стадии ликвидации, банкротства, исключения из госреестра.

Численность работников, по которым осуществляется выплата, определяется по ранее предоставленной налогоплательщиком отчетности по страховым взносам.