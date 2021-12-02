Новосибирский бизнес подал более 10 тысяч заявлений на субсидию за «нерабочие дни»

— На сегодняшний день в УФНС поступили более 10 тысяч заявлений от налогоплательщиков региона — организаций и ИП — на выплату субсидий за «нерабочие дни». Более 8,5 тысячи из них уже рассмотрены. Налогоплательщики получили свыше 560 млн рублей, из расчета на одного человека около 12,8 тысячи рублей, — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев. — Самая крупная выплата в регионе составила более 10 млн рублей.
В целом, по оценке налоговиков, критериям на получение субсидии в Новосибирской области потенциально соответствуют более 1 тысячи некоммерческих организаций и около 50 тысяч компаний и ИП. Подавать заявление на ее получение предприниматели могут до 15 декабря.
— входят в реестр субъектов МСП или в реестр утвержденных правительством некоммерческих организаций,
— соответствуют одному из 21 ОКВЭД,
— на 1 июля имеют задолженность по налогам и сборам не более 3 тысяч рублей,
— не находятся в стадии ликвидации, банкротства, исключения из госреестра.
Численность работников, по которым осуществляется выплата, определяется по ранее предоставленной налогоплательщиком отчетности по страховым взносам.
— Говорить о том, смогут ли до 15 декабря еще около 40 тысяч предпринимателей подать заявление на предоставление субсидии, — я не могу. Для региона ограничения по сумме на эти выплаты нет. Мы рассматриваем все заявления в течение 5 дней. Механизм работает практически в автоматическом режиме, — добавил Легостаев. — Кстати, 29 ноября президент подписал федеральный закон, который определ, что в случае направления этих субсидий на выплату заработной платы данные суммы у физического лица не подлежат налогообложению по НДФЛ. В прошлом году такой нормы не было. Как минимум, это на 13% увеличивает размер суммы, которая дойдет до конкретного работника — физлица.
Фото: скрин с пресс-конференции
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