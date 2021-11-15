Секреты приготовления риса вок

Он представляет собой жареный рис, готовят его во всей Азии: как в Японии, так и Китае, Тайланде. Чтобы блюдо вышло таким, как его готовят азиаты, необходимо знать некоторые нюансы. Рекомендуем доставку воков по Новосибирску, если вы не хотите ничего готовить самостоятельно. Блюда отпускаются профессиональными поварами, а в процессе используются качественные и свежие ингредиенты.

Подготовка риса

Сами азиаты используют для приготовления вока рис для суши, но его сложно найти в наших магазинах, поэтому подойдет любой, даже круглозерый или сорт жасмин. Чем ниже содержание крахмала в рисе, тем более золотистым и рассыпчатым выйдет крупа в готовом варианте. Имейте в виду, что для обжаривания подходит только шлифованный рис, если производитель дает уточнение на упаковке о содержании крахмала, желательно, чтобы его было как можно меньше. По этой логике для приготовления вока совершенно не подходят такие сорта как карнароли или арборио.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу готовки, крупу замачивают в воде на пару часов, а потом промывают несколько раз в холодной воде. Это позволит избавиться от крахмала в рисе или хотя бы снизить его содержание. По возможности приготовьте рис в пароварке. Мультиварка тоже подойдет, если там есть функция на пару. Нет такой техники? Не беда, просто варите рис на медленном огне, крышка у кастрюли должна быть закрыта.

Замоченный рис не требует много воды. Если ее будет чрезмерно, крупа сварится до состояния каши. Залейте крупу жидкостью так, чтобы уровень воды над рисом был не более толщины указательного пальца.

Чем вы будете заправлять рис перед жаркой? Соевым соусом? Это допустимо, но намного вкуснее получается с заправкой, ее легко приготовить самостоятельно, а не искать в магазинах в отделе с японской кухней. Такой соус включает в себя следующие ингредиенты:

соль;

мирин;

сахар;

уксус (рисовый).

Компоненты смешивают между собой до растворения соли. По вкусу заправка получается сладковатой, с кислыми и солеными нотками. Сахар в процессе обжарки риса карамелизует его, так образуется аппетитная золотистая корочка.

Секреты жарки

Как только вы заправили рис, отложите его в сторону. Это нужно не для пропитки, а полного остывания. Если рис будет горячий, то на сковороде он начнет выделять крахмал и превратится в кашеобразную массу. Напомним, что в вок рис должен быть рассыпчатым с небольшой корочкой.

Пока главный ингредиент остывает, подготовьте чугунную сковороду или теппан. Важно, чтобы материал был с высоким показателем теплопроводности.

Поставьте посуду на средний огонь, добавьте растительное масло (кроме оливкового, у него выраженный вкус, который может перебить азиатские нотки. Хорошо, если есть возможность готовить на кунжутном масле. Алгоритм жарки выглядит так:

холодный рис выкладывается на дно сковороды и разравнивается лопаткой;

полученный блинчик прожаривается снизу до образования румяной корочки, далее лопаткой аккуратно переворачиваем, даже если лепешка развалилась, ничего страшного, переверните частями;

после поджарки второй стороны начните интенсивно все перемешивать в течение двух минут.

В конце жарки не забудьте снова добавить любимый соус или заправку с добавлением нескольких капель цитрусового сока. Отдельно от риса пожарьте яйцо до состояния скрэмбла (не пересушите!), затем смешайте ингредиенты. Начинка риса вок может быть любая (курица, креветки, рыба, овощи, свинина). Мясо и морепродукты предварительно маринуются, затем обжариваются на раскаленной сковороде с антипригарным покрытием. Перед подачей блюдо посыпают рубленой зеленью для аромата, добавляют кусочек сливочного масла, хрустящий лучок, посыпают жареным кунжутом.