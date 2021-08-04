Сборная России пропустит соревнования по карате на Олимпиаде из-за COVID-19

В составе сборной России на Олимпиаде выявлен первый заболевший COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Федерации карате России. Из-за положительного теста на коронавирус у Анны Чернышевы сборная России осталась без единственного представителя в карате.

Положительный результат был зафиксирован во время обязательного для всех спортсменов тестирования на коронавирус. Позднее был проведен контрольный тест, результат которого также оказался положительным.

— Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России! Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах, — говорится в заявлении федерации.

На Олимпийских играх-2020 в первый и (пока) в последний раз представлено карате. От России в Токио приехала совсем юная спортсменка — 19-летняя Анна Чернышева, завоевавшая путевку во время квалификации в Париже в июне этого года.

При всей своей молодости Аня очень талантливая! Президент Всемирной федерации карате Антонио Эспинос, который всегда внимательно следит за схватками с ее участием, считает, что она бриллиант, которых земля рождает очень редко, рассказал президент Федерации карате России Сергей Цой в интервью «MK.Новосибирск».