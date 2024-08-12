С острова Саранок спасли двух мужчин в Новосибирске

Спасатели помогли двум мужчинам, которые застряли на острове Саранок посреди реки Обь в Новосибирске.

Как рассказали в Telegram-канале «Спасатели МАСС», накануне двое мужчин катались на частной лодке. Однако лодка сломалась, и её унесло течением. Владелец лодки уплыл далеко вниз по течению, причалил к противоположному берегу, оставив мужчин одних на острове.

Спасатели эвакуировали мужчин с острова и доставили их на лодочную базу. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели сняли 6-летнего ребенка, сидевшего на окне 5 этажа в Новосибирске.