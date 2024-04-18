Большегрузам запретили курсировать по дорогам Новосибирской области

В Новосибирской области с 18 апреля ввели ограничение на движение большегрузов по дорогам города и региона. Меры будет действовать до 19 мая 2024 года.

— В этот период по дорогам Новосибирской области регионального и межмуниципального значения не допускается проезд транспортных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения, — заявили в Минтрансе региона.

В Министерстве также отметили, что исключение для водителей многотонников останутся два участка: отрезок дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» от Ордынского кольца до въезда в Новосибирск и «Толмачевское» кольцо.

По ним можно будет проехать, если нагрузка от транспортного средства не превышает правил перевозок. А при превышении допустимых нагрузок проезд будет осуществляться по специальным разрешениям на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске запретили въезд на Октябрьский мост для грузовых автомобилей. Решение было принято в связи с ремонтом Октябрьского моста.