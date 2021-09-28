В Октябрьском районе планируют построить центр генетических исследований

— В состав основной программы «Академгородок 2.0» входит программа развития ФИЦ «Институт цитологии и генетики» СО РАН. Она включает в себя ряд инфраструктурных проектов, один из которых планируется реализовать на площадке нашего филиала в Октябрьском районе, — сообщил в ходе пресс-тура директор ФИЦ «Институт цитологии и генетики» СО РАН Алексей Кочетов.

По его словам, речь идет о создании комплекса объектов: клиники и научных лабораторий для проведения генетических исследований, а также для помощи пациентам, страдающим различными заболеваниями.

— Под проект выделено место — рядом с нашим филиалом (Бориса Богаткова, 175/1), проведено технико-экономическое обоснование проекта, подготовлена предпроектная документация. Все документы направлены в правительство РФ. Никаких решений по проекту пока нет, — отметил Алексей Кочетов.

Раскрывать объем финансирования и детали проекта он не стал, но сообщил, что это будет здание в несколько этажей.

Министр науки Новосибирской области Алексей Васильев напомнил, что ФИЦ «Институт цитологии и генетики» проводит генетические исследования с советских времен, у центра запатентовано множество наработок большого спектра, которые сегодня уже активно применяются в медицине и исследовательской работе.

— Реализация проекта позволит сделать эти исследования более масштабными, — подчеркнул он.

Алексей Васильев напомнил, что сейчас перед наукой, в том числе перед новосибирскими учеными, поставлены задачи по целому ряду заболеваний: онкология, терапевтические и сердечно-сосудистые заболевания, возрастные проблемы. Кроме того, в институтах идет работа над персонализированной медициной, в которой участвуют генетики. Эти проекты получают гранты как на региональном, так и на федеральном уровнях.

В июле прошлого года в регионе был запущен масштабный инвестиционный проект по созданию Национального центра компетенций «Генетические технологии» в рамках проекта «Академгородок 2.0». Центр будет функционировать на базе ИЦиГ. Его площадки предоставят возможность для ускоренного развития исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарственных средств, сообщала пресс-служба правительства региона. В рамках проекта планируется создание семи научных площадок.