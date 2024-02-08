Мужчина выбросил двухлетнюю дочь из окна пятого этажа

По сообщению пресс-службы следственного управления СК России по Татарстану, 35-летний мужчина выбросил малолетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Инцидент произошел в Казани. Девочка 2022 года рождения, по счастью, упала в сугроб. Ее доставили в больницу, где врачи диагностирован перелом руки и ушиб головного мозга, говорится в сообщении ведомства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело «покушение на убийство малолетнего». Сейчас мужчина задержан. Известно, что на момент происшествия он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана уточнили, что расследование дела находится на особом контроле.

В пресс-службе Минздрава региона пояснили агентству ТАСС, что в семье пострадавшей девочки воспитываются всего трое детей. На сегодняшний день они госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу, при этом двое из них не пострадали. Двухлетняя девочка, которую отец выбросил из окна, находится в состоянии средней степени тяжести.