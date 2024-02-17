Международный турнир по хоккею пройдет в Новосибирске в апреле

Международный турнир по хоккею «Кубок Будущего» пройдет в Новосибирске с 24 по 29 апреля. Соревнования состоятся в «Сибирь-Арене».

— Участие в турнире примут молодёжные команды России, Республики Казахстан и Республики Беларусь, а также сборная команда Студенческой хоккейной лиги. Соревновательные дни — с 25 по 28 апреля, — рассказали изданию Om1.ru в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

Отмечается, что в рамках «Кубка будущего» будет опробован новый хоккейный формат 3×3. День проведения игр будет определён после утверждения расписания.

Напомним, о планах провести международный турнир в Новосибирске в декабре заявлял губернатор Андрей Травников.

— Есть планы. Федерация «Хоккей Россия» хочет провести международный турнир между командами из дружественных стран, весной следующего года, используя площадку нашей ЛДС. В нашей ледовой арене одновременно может разместиться от 10 до 12 команд. Заехали, разместились, а потом проводить игры в течение двух недель. Поэтому, конечно же, мы будем предлагать использовать «Сибирь-Арену» для проведения различных федеральных событий, — говорил тогда он.

«Сибирь-Арена» была торжественно открыта в августе 2023 года матчем юниорских сборных России и Белоруссии. Хозяева льда уступили со счетом 1:3.

Ранее редакция сообщала, что в трех турнирах по керлингу примут участие спортсмены из Новосибирска.