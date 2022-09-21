В Омске избрали нового-старого председателя горсовета

Председателем Омского городского совета избран Владимир Корбут. Он избран тайным голосованием. По уставу совета, председатель считается избранным, если за него проголосовали не менее 21 депутата. За Владимира Корбута голоса отдали 37 из 39 депутатов. Один бюллетень был испорчен, один голос «против». Ещё один из 40 депутатов отсутствует по уважительной причине. Председателем счётной комиссии по выборам главы совета была Инна Гомолко, сопредседатель общественной организации «Оплот». В составе комиссии также входили Валерий Студеникин (Единая Россия) и Андрей Никитин, возглавляет ЖКО «Московка».

Владимир Корбут выпускник Омского высшего общевойскового училища, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Работал в структурах МЧС сначала Павлодара, потом — Омска. Возглавлял партийный список «Единой России» на выборах депутатов омского горсовета в сентябре 2017 года.10 сентября 2017 года избран депутатом горсовета. После избрания спикером оставил свой пост в МЧС. В сентябре 2022 года вновь избран депутатом. 21 сентября 2022 года был переизбран на посту спикера горсовета

Депутаты также выбрали заместителей председателя омского городского совета 7 созыва. Ими стали Виталий Путинцев и Дмитрий Сахань. Оба от «Единой России».

Виталий Путинцев выпускник Омского высшего танкового инженерного училища. Служил сначала под Ригой, потом в Германии и в Чечне. Завершил карьеру военного в должности капитана. Работал брокером на Омской товарно-сырьевой бирже. Перешел в зерновой бизнес, возглавив «Марьяновский колос». Трудился главой МУП «Спецавтохозяйство». Долгое время был одним из соучредителей группы предприятий «Чистый город», специализирующихся на вывозе и утилизации твердых бытовых отходов. Компания базировалась на Ленинской и Кировской свалках. После возбуждения уголовного дела по статье 171 «Незаконное предпринимательство» и последовавших за ним тяжб оставил «мусорный» бизнес. В прошлом созыве работал вице-спикером, не исключено, что на этот раз станет первым замом председателя горсовета. Возглавлял комитет по ЖКХ и транспорту. Дмитрий Сахань ранее являлся руководителем компании «Кедр», занимавшейся строительством торгового комплекса в парке 30-летия ВЛКСМ. Занимал руководящие должности в «Омских кабельных сетях».

Ранее редакция сообщала о назначении главного федерального инспектора по Омской области.