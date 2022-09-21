Рекламодателям

Канцлер Австрии констатирует усталость от санкций со стороны Запада и австрийского общества

  • 21/09/2022, 12:16
Автор:
санкции против РФ
Карл Нехаммер считает, что меры, которые уже были приняты ранее, пока не проявили себя полностью, поэтому рано предпринимать новые.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер убежден, что на сегодняшний день нет нужды усиливать санкционное давление на РФ, так как ранее предпринятые меры пока не возымели должного эффекта.

— Мы приняли много санкций. Сейчас мы должны увидеть эффект от этих санкций, и пока они не будут столь действенными, как мы того ожидали, я думаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях, — цитирует слова Нехаммера ТАСС.

По его словам, уже видны симптомы усталости от рестрикций со стороны Запада и австрийского общества, так как они не привели к главному — к завершению военных действий. Однако же Нехаммер призывает запастись терпением и ждать, когда действие санкций отразится на экономике России.

Вена не поддерживает введение эмбарго на российский газ, так как это больно ударит по самой Австрии. Канцлер считает, что ограничения не должны ослабить страну «сильнее, чем тех, для кого они предназначались».

Ранее Будапешт заявлял о своей неготовности к введению энергетических санкций против РФ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отмечал, что отказ от введения новых рестрикций — «фактор политической стабильности и политического мужества», которого другим, «к несчастью, не дано».

Фото: pixabay.com — Ashaneen

241

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
параллельный импорт

Предприниматели не видят разницы между контрафактом и параллельным импортом?

Юристы говорят о росте запросов на консультации и об актуальных проблемах, которые уже проявились при параллельном импорте зарубежных товаров.
Читать статью >>
ремонт дорог в Новосибирске

Затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области

Депутаты Заксобрания отметили слабые места программы ремонта дорог, однако полного разноса не получилось.
Читать статью >>
Закрыть бизнес

Позволит ли упрощение условий для закрытия бизнеса уйти с рынка без проблем?

Эксперты нашли как плюсы от поправок в федеральный закон, так и недоработки, а также лазейки, которыми могут воспользоваться предприниматели при ликвидации компании.
Читать статью >>
Мэр Кемерова

Назначен временный градоначальник Кемерова

До этого он занимал должность первого заместителя главы города.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

Цифровизация, высокоточные процессы — понятия, столь же органичные для стоматологии, как, например, и для авиакосмической отрасли.
Все материалы
Лента новостей

Предприниматели не видят разницы между контрафактом и параллельным импортом?

21/09/2022, 12:02

20% новосибирских компаний планируют до конца года набирать персонал

21/09/2022, 09:47

Создание отдела продаж: правила, ведущие к высокой эффективности

21/09/2022, 08:25

Затягивание сроков и деформация проезжей части — характерные черты дорожного ремонта в области

20/09/2022, 19:40
Популярное

Магнитные бури в октябре 2022 года. Когда их ожидать и как противостоять?

21/09/2022, 08:59

Понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» предложили зафиксировать в УК

20/09/2022, 18:04

После 80 лет стабильную выплату к пенсии может получить не каждый

20/09/2022, 12:04

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Школьники региона посетили предприятие-участник нацпроекта «Производительность труда»

21/09/2022, 12:14

Более пяти миллионов поездок в общественном транспорте сибиряки оплачивают с помощью эквайринга Сбербанка

21/09/2022, 12:05

Губернатор Новосибирской области высоко оценил результаты производственной деятельности АО «РЭС»

21/09/2022, 10:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска