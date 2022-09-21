Канцлер Австрии констатирует усталость от санкций со стороны Запада и австрийского общества

Канцлер Австрии Карл Нехаммер убежден, что на сегодняшний день нет нужды усиливать санкционное давление на РФ, так как ранее предпринятые меры пока не возымели должного эффекта.

— Мы приняли много санкций. Сейчас мы должны увидеть эффект от этих санкций, и пока они не будут столь действенными, как мы того ожидали, я думаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях, — цитирует слова Нехаммера ТАСС.

По его словам, уже видны симптомы усталости от рестрикций со стороны Запада и австрийского общества, так как они не привели к главному — к завершению военных действий. Однако же Нехаммер призывает запастись терпением и ждать, когда действие санкций отразится на экономике России.

Вена не поддерживает введение эмбарго на российский газ, так как это больно ударит по самой Австрии. Канцлер считает, что ограничения не должны ослабить страну «сильнее, чем тех, для кого они предназначались».

Ранее Будапешт заявлял о своей неготовности к введению энергетических санкций против РФ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отмечал, что отказ от введения новых рестрикций — «фактор политической стабильности и политического мужества», которого другим, «к несчастью, не дано».