В Омске назначен новый главный архитектор города

Мэр Омска Сергей Шелест подписал документы о назначении на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства, главного архитектора Омска Романа Воробьева. К своим обязанностям он приступит в понедельник, 17 апреля.

— Кандидатуру на эту должность искали давно. Несколько раз советовались с профессиональным сообществом. Нужен был человек опытный, энергичный, пользующийся авторитетом у коллег, хорошо разбирающийся в современных тенденциях урбанистики и, главное, способный доводить до конца начатое дело, — пишет градоначальник в своем телеграм-канале. — Романа Владимировича в Омском отделении Союза архитекторов России характеризуют именно таким образом. Он много лет проработал в ООО «Горпроект», обладает многочисленными профессиональными наградами. Является главой известной династии архитекторов.

Ключевая задача, которая поставлена перед новым главным архитектором Омска, — обеспечить комплексное формирование облика города с учетом интересов жителей.

— Омичам не нужна бездумная точечная застройка или микрорайоны, в которых некомфортно жить из-за отсутствия социальной инфраструктуры, зеленых зон, парковок, — подчеркнул Шелест. — Работы — трудной, но творческой и интересной у Романа Владимировича будет много. Надеюсь, у нового главного архитектора Омска все получится.

Ранее редакция сообщала, что в Омске за 1 млрд рублей продают действующий завод по переработке молока.