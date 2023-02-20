В Омске за 1 млрд рублей продают действующий завод по переработке молока

На сайте объявлений «Циан» выставлено на продажу пищевое производство по переработке молока стоимостью 1 миллиард рублей, предприятие расположено на территории района Старый Кировск. Продавец утверждает, что объем продукции молокозавода составляет 150-200 тонн в сутки.

— Вырабатывается более 450 тонн сыра и более 200 тонн масла в месяц, строится помещение для сушения сыворотки, установлено оборудование для плавленых сыров, айрана, тана, творога, — уточняет автор объявления.

В данный момент на территории предприятия идет строительство помещения, где будет сушиться сыворотка. Общая площадь объекта — 15 тыс. кв. м. Комплекс включает в себя здание и земельный участок под ним (они — в собственности) твердотопливная котельная, трансформаторная подстанция, скважина, дренажная система и так далее. В будущем объект можно будет перепрофилировать.

По данным издания «Новый Омск», в объявлении речь идет об одном из предприятий ООО «Меж-компани». Его учредитель — Сейран Межунц. Масло-сырный завод открылся в 2017 году. В 2021 году выручка компании составляла 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 36 млн рублей.

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