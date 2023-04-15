Антикризисные стратегии от Александры Лодде: «Стратегия лягушки, которая продолжала взбивать сливки, сработала»

— Как это ни странно, но за пандемию нашей компании удалось увеличить целевую аудиторию, расширить бизнес, сохранить коллектив и заработать. Как мне удалось добиться такого результата?

После объявления локдауна закрылись все салоны. Многие участники нашего рынка приняли решение «посидеть два месяца дома», так как у них была подушка безопасности. Я оценила свои ресурсы и поняла, что у меня такой подушки нет, так как ресурсы вложены в развитие, поэтому решила организовать работу салона с учетом всех существовавших на тот момент требований и запретов. Коллектив меня поддержал, и мы продолжили работу. Клиенты это оценили, и к нам приходили целыми семьями. Моя стратегия лягушки, которая продолжала взбивать сливки, сработала.

При этом мы много занимались благотворительностью — как силами компании, так и в рамках реготделения «ОПОРЫ РОССИИ». В 2023 году по понедельникам у нас реализуется проект для многодетных мам — «Эволюция красоты». В среду — «Дни здоровья». Это специальные тренировки для новосибирцев и гостей города любого возраста, на которые мы привлекаем тренеров. Сейчас на эти проекты ко мне приезжают клиенты из других регионов Сибири.

Если бы не этический момент, то я бы предложила повторять пандемию каждые два года, тогда моя целевая аудитория будет расти феноменальными темпами. Это шутка. А если серьезно, то сейчас мы двумя руками голосуем за развитие медицинского туризма и активно принимаем в нем участие. В нашем салоне в августе-сентября превалируют гости из Якутии. Мы очень хорошо отработали в новогодние праздники, когда в Новосибирск приезжали гости в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Так что мы за развитие всех видов туризма, которые будут поддерживать новосибирских предпринимателей и помогать их развитию.

По материалам выступления на форуме Сибирского гостеприимства «Дикоросы».