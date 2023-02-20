Россияне могут получить еще один оплачиваемый выходной в году

Государственная дума рассмотрит законопроект, предполагающий предоставление дополнительного выходного дня для работающих россиян, передает ФАН со ссылкой на «Известия». В этот день трудоустроенные граждане смогут пройти ежегодное медицинское обследование.

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, данная мера призвана повысить эффективность работников, так как они реже будут брать больничный.

— А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях. В результате это выгодно всем — в том числе, государству и работодателю, — подчеркнул Даванков.

Инициаторами проекта закона выступила фракция «Новые люди».

Уточняется, что инициатива в перспективе не станет причиной роста расходов госбюджета.

Ранее редакция сообщала, что ЛДПР готовит законопроект о тишине.

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