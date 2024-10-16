В Омской области для трудовых мигрантов ограничат сферы деятельности

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, согласно которому сферы деятельности трудовых мигрантов в регионе значительно сократятся. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Документ вступит в силу 1 марта 2025 года.

— Подписал указ, запрещающий привлекать к работе иностранных граждан с трудовыми патентами в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг. — написал глава региона.

Напомним, в Новосибирской области мигрантам запрещено работать в сферах торговли и пассажироперевозок с апреля 2024 года (постановление №80 от 15 апреля 2024 года). В июле заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко отмечала, что все организации Новосибирска, которые заключали трудовые отношения с иностранными гражданами, работающими в такси, а также в сфере торговли табачной и алкогольной продукцией по патентам, расторгнуты.

При этом она напомнила, что в Новосибирской области есть граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании временного разрешения на проживание или вида на жительство. Их это ограничение не коснулось.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы устали от большого количества мигрантов. 77% горожан хотят, чтобы количество мигрантов уменьшилось.