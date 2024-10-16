Рекламодателям

Из новосибирских аптек пропал антибиотик широкого действия

  • 16/10/2024, 10:30
Из новосибирских аптек пропал антибиотик широкого действия
Поставки препарата в ближайшее время не ожидаются

В аптеках города невозможно купить антибиотик с действующим веществом рокситромицин, выяснил корреспондент Infopro54. Не во всех аптеках также можно найти препараты с эритромицином. В «Экона Аптека» антибиотика на основе рокситромицина в продаже нет и поставок пока не ожидается. Такая ситуация и в других аптечных сетях. При этом, в «Фармакопейке» корреспонденту сказали, что судя по общей базе аптек, поставок данного препарата в Новосибирск не было уже давно.

Уточним, рокситромицин — это препарат широкого спектра антибактериальной активности. В период простуд он особенно необходим, так как эффективен при лечении инфекций дыхательных путей и ЛОР-органов, в том числе, ангины или пневмонии. Помимо этого, такой антибиотик чаще всего назначают для восстановления мочеполовой системы, кожи и мягких тканей.

Почему пропали?

Судя по сообщениям в федеральных СМИ, проблемы с антибиотиком возникли не только в Новосибирске. Как сообщили «Известия», от компании RNC Pharma за восемь месяцев 2024 года в гражданский оборот поступило меньше упаковок препаратов с рокситромицином, чем годом ранее. Так, с января по август 2024 года на продажу ушло 10,3 тыс. упаковок, а за аналогичный период 2023-го —11,04 тыс. Также, по данным RNC, за январь–август 2024 года в гражданский оборот введено 787,7 тыс. упаковок лекарств с эритромицином, тогда как за аналогичный период прошлого года — 921,6 тысяч.

В 2024 году препараты с эритромицином от российских компаний «Авва Рус» и «Биннофарм» не поступали в гражданский оборот, а лекарств от индийской «Сан Фармы» и Тюменского химико-фармацевтического завода было поставлено в два раза меньше: 231,2 тыс. упаковок против 374,5 тыс. и 60 тыс. против 144,5 тыс. соответственно, пишет издание.

— Многие аптеки прекратили поставки из-за перехода на другие, более современные лекарства, — объясняет дефицит директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов.

Другие эксперты связывают пропажу антибиотиков с логистическими трудностями.

Стоит отметить, что Росздравнадзор 14 октября заявлял, что в российских регионах нет проблем с антибактериальными препаратами. В ведомстве отмечали, что лекарства доступны в лечебной и аптечной сети и подчеркивали, что речь идет о препаратах с  рокситромицином, азитромицином, кларитромицином и эритромицином.

Есть ли аналоги?

Вместо пропавших с витрин антибиотиков в аптеках города предлагают более сильнодействующие аналоги. Эти препараты борются с возбудителями инфекций не хуже своих предшественников, заверяют фармацевты. Так, амоксиклав из группы пенициллинов эффективен в лечении атипичной пневмонии, бронхитов, ринитов, гайморитов и трахеитов. Этот препарат можно найти в большинстве аптек Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске из аптек пропали импортные антибиотики для лечения ОРЗ. 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

190

Рубрики : Общество Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : дефицит лекарств Антибиотик


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

На 100% избежать всех рисков невозможно, но минимизировать их возникновение — вполне реально
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Сакура Парк» ГК «Расцветай»: квартиры рядом с метро от 5,3 млн
16/10/24 12:15
Недвижимость
Коллективные иски к работодателям и услугам ЖКХ будут принимать через спецпортал
16/10/24 12:00
Бизнес Общество
В Новосибирске руководитель компании оштрафован за задержку зарплаты 160 сотрудникам
16/10/24 11:30
Право&Порядок
«Электронный город» восстановился после DDoS-атаки
16/10/24 11:00
Общество
В России приняли закон о борьбе с фиктивными браками и отцовством мигрантов
16/10/24 10:46
Власть Право&Порядок
В Омской области для трудовых мигрантов ограничат сферы деятельности
16/10/24 10:45
Бизнес Власть
Из новосибирских аптек пропал антибиотик широкого действия
16/10/24 10:30
Бизнес Медицина Общество
Утром 16 октября в Новосибирск сковали пробки
16/10/24 9:30
Город Общество
Для укрепления обрушающихся берегов 1-й Ельцовки придется сносить дома
16/10/24 9:00
Власть Город Общество
Компания новосибирского депутата получила 7 млрд на развитие КРТ в Академгородке
15/10/24 19:30
Бизнес Недвижимость
Новосибирский спортсмен Поздняков покидает пост главы Олимпийского комитета России
15/10/24 19:00
Общество Отставки и назначения Спорт
Мусор в обмен на скидки
15/10/24 18:30
Инновации
Более 300 килограммов мусора в год производит каждый новосибирец
15/10/24 18:15
Общество
Юрент выписал две тысячи штрафов арендаторам самокатов в Новосибирске
15/10/24 17:45
Бизнес Город
СГК на вертолёте Ми-8 по ночам обследуют теплосети Новосибирска
15/10/24 17:45
Бизнес Общество
За лето новосибирцы съели около 15 тонн шоколада
15/10/24 17:30
Бизнес Общество
Мэрия Новосибирска оказала финансовую помощь двум проектам
15/10/24 17:18
Власть
Губернатор поручил увеличить поддержку волонтерства в муниципалитетах региона
15/10/24 16:40
Власть
Заельцовский район Новосибирска лидирует по количеству квартир на продажу
15/10/24 16:30
Бизнес Недвижимость
Минобрнауки предложило перенести на год срок сдачи «СКИФ» под Новосибирском
15/10/24 16:15
Власть Наука Недвижимость
Популярное
Volkswagen и фура столкнулись на дамбе ГЭС в Новосибирске
16/10/24 12:30
Две девушки спасли жильцов дома от пожара в Новосибирске
16/10/24 10:00
«Он меня убьет»: окровавленная женщина выбежала навстречу ГБР в Новосибирске
15/10/24 18:00
На два дня закроют для движения полосу Димитровского моста в Новосибирске
15/10/24 17:00
Буфетчица попала в больницу после драки с девятиклассницей из-за булочки
15/10/24 15:35
Вор, обронивший паспорт при краже, предстанет перед судом Новосибирска
15/10/24 15:00
Новости компаний
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза
16/10/24 9:15
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00
«Россети» приступили к строительству энергетической инфраструктуры для расширения Новосибирского участка Транссиба
14/10/24 16:42
Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
11/10/24 9:00
Прошел очередной питчинг проектов Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
10/10/24 9:00
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска