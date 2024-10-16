Из новосибирских аптек пропал антибиотик широкого действия

В аптеках города невозможно купить антибиотик с действующим веществом рокситромицин, выяснил корреспондент Infopro54. Не во всех аптеках также можно найти препараты с эритромицином. В «Экона Аптека» антибиотика на основе рокситромицина в продаже нет и поставок пока не ожидается. Такая ситуация и в других аптечных сетях. При этом, в «Фармакопейке» корреспонденту сказали, что судя по общей базе аптек, поставок данного препарата в Новосибирск не было уже давно.

Уточним, рокситромицин — это препарат широкого спектра антибактериальной активности. В период простуд он особенно необходим, так как эффективен при лечении инфекций дыхательных путей и ЛОР-органов, в том числе, ангины или пневмонии. Помимо этого, такой антибиотик чаще всего назначают для восстановления мочеполовой системы, кожи и мягких тканей.

Почему пропали?

Судя по сообщениям в федеральных СМИ, проблемы с антибиотиком возникли не только в Новосибирске. Как сообщили «Известия», от компании RNC Pharma за восемь месяцев 2024 года в гражданский оборот поступило меньше упаковок препаратов с рокситромицином, чем годом ранее. Так, с января по август 2024 года на продажу ушло 10,3 тыс. упаковок, а за аналогичный период 2023-го —11,04 тыс. Также, по данным RNC, за январь–август 2024 года в гражданский оборот введено 787,7 тыс. упаковок лекарств с эритромицином, тогда как за аналогичный период прошлого года — 921,6 тысяч.

В 2024 году препараты с эритромицином от российских компаний «Авва Рус» и «Биннофарм» не поступали в гражданский оборот, а лекарств от индийской «Сан Фармы» и Тюменского химико-фармацевтического завода было поставлено в два раза меньше: 231,2 тыс. упаковок против 374,5 тыс. и 60 тыс. против 144,5 тыс. соответственно, пишет издание.

— Многие аптеки прекратили поставки из-за перехода на другие, более современные лекарства, — объясняет дефицит директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов.

Другие эксперты связывают пропажу антибиотиков с логистическими трудностями.

Стоит отметить, что Росздравнадзор 14 октября заявлял, что в российских регионах нет проблем с антибактериальными препаратами. В ведомстве отмечали, что лекарства доступны в лечебной и аптечной сети и подчеркивали, что речь идет о препаратах с рокситромицином, азитромицином, кларитромицином и эритромицином.

Есть ли аналоги?

Вместо пропавших с витрин антибиотиков в аптеках города предлагают более сильнодействующие аналоги. Эти препараты борются с возбудителями инфекций не хуже своих предшественников, заверяют фармацевты. Так, амоксиклав из группы пенициллинов эффективен в лечении атипичной пневмонии, бронхитов, ринитов, гайморитов и трахеитов. Этот препарат можно найти в большинстве аптек Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске из аптек пропали импортные антибиотики для лечения ОРЗ.