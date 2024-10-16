В России приняли закон о борьбе с фиктивными браками и отцовством мигрантов

В России будут бороться с фиктивными браками мигрантов, с помощью которых они легализуются на территории РФ. Теперь жениться и выходить замуж по расчёту ради российского паспорта станет бессмысленно. Нужно будет три года прожить вместе, а только потом претендовать на гражданство РФ. При этом если будет установлен факт фиктивного материнства или отцовства, предпринятый для того, чтобы легализоваться в РФ, мигранта также лишат родительских прав, или аннулируют усыновление.

Закон, направленный на борьбу с фальшивыми браками, отцовством и материнством иностранцев приняли депутаты Государственной думы 15 октября.

— Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале.

Он отметил, что за ужесточение закона все 407 депутатов проголосовали единогласно.

Отметим, что в нынешней редакции закон даёт возможность получить разрешение на временное проживание (РВП) спустя два — четыре месяца.

Официальное опубликование произойдёт в случае одобрения принятого ГД закона Советом Федерации и подписания президентом. В силу он вступит через 90 дней после этого.

Случаи, когда мигранты пользовались несовершенством закона в России, не редкость. Буквально летом силовики ликвидировали канал незаконной миграции через усыновление российских детей в Уссурийске и Владивостоке. Мигранты усыновляли малышню из неблагополучных семей ради легализации на территории России.

Ушлые иностранцы искали одиноких россиянок с детьми из неблагополучной социальной среды. За вознаграждение они предлагали женщинам вписать в графу «отца» в свидетельство о рождении ребенка мигранта. Фиктивное отцовство помогало приезжим получить вид на жительство в нашей стране.

В антитеррористической комиссии края отметили, что участвующие в преступной схеме мигранты прибывали в Россию из террористически опасных стран.

О случаях создания фальшивых ячеек общества в Новосибирске тоже много говорят и пишут. В сентябре суд расторгнул фиктивный брак жителя Новосибирска и иностранки, которая таким образом хотела получить российское гражданство. Выяснилось, что супружеские отношения между сибиряком и его избранницей — гражданкой республики Кыргызстан фальшивые. После заветного штампа в паспорте новоиспечённые молодожёны совместно не проживали, общее хозяйство не вели, общего бюджета не имели, с родными не знакомились, супружеский долг не исполняли.

После аннулирования фикции жену-подделку разыскивают новосибирские правоохранители.

Ранее редакция сообщала о том, что оперативники новосибирского УФСБ пресекли канал незаконного пребывания мигрантов на территории региона. Преступный «бизнес» организовал гражданин одной из республик Средней Азии. В доме иностранца нашли поддельные документы, печати и фальшивые бланки.