На дачах под Новосибирском ликвидирована лаборатория по производству мефедрона

В ходе реализации оперативной информации сотрудники наркоконтроля Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали двоих жителей Новосибирска, подозреваемых в незаконном производстве и покушении на распространение мефедрона.

По данным следствия, в одном из садовых товариществ Новосибирской области на втором этаже дачного дома, принадлежащего 40-летнему жителю города Новосибирска, транспортные полицейские обнаружили лабораторию по производству синтетического наркотика.

— Оттуда изъято более 430 граммов мефедрона, 28 литровых канистр, в восьми из которых были прекурсоры, шесть ящиков с реактивами, а также свёртки с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли. Кроме того, в потайной комнате на втором этаже дома находилось более 50 единиц лабораторного оборудования, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.МЕДИА.

Также по данному адресу был задержан 35-летний житель Первомайского района города Новосибирска, в телефоне которого были обнаружены координаты трёх тайников, расположенных вблизи реки Иня, в радиусе одного километра от лаборатории. В ходе работы специалистами-кинологами и оперативными сотрудниками схроны с мефедроном были обнаружены и изъяты. Общая масса изъятого составила более 48 граммов.

В отношении подозреваемых следственным отделом ЛО МВД России на станции Новосибирск возбуждены уголовные дела. Фигуранты взяты под стражу и помещены в СИЗО №1 Новосибирска.

Предварительно установлено, что прекурсоры поступали на территорию Сибирского федерального округа с Урала, в том числе с использованием железнодорожного транспорта.

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