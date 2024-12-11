В омском «Полиоме» прогнозируют рост рынка полимеров к 2028 году на 1,6 млн тонн

Спрос на базовые полимеры в России растет в 2,5 раза быстрее ВВП. В 2023 году он увеличился на 13% и составил 1,5 млн тонн и продолжится, уверен генеральный директор омского завода полипропилена «Полиом» (совместное предприятие «Газпром нефти» и «Сибура») Павел Евдокимов.

— Пока потребление полимеров на душу населения в России все еще отстает от показателей большинства развитых стран, что создает потенциал для роста рынка на 1,6 млн тонн к 2028 году, — констатировал он.

Евдокимов напомнил, что завод был запущен в 2013 году. Сегодня предприятие входит в тройку крупнейших производителей полипропилена в России, и его производственная мощность выросла до более 220 тыс. тонн продукции в год (+ 25%).

— На сегодняшний день «Полиом» выпускает более 20 марок востребованных полимеров, необходимых для выпуска широкого ассортимента продукции. В начале 2025 года предприятие планирует расширить ассортимент за счет 2 дополнительных марок полипропилена, — отметил он.

При этом завод постоянно совершенствует энергоэффективность и экологические параметры производства. С 2015 года на эти цели предприятие направило порядка 6 млрд рублей.

Полипропилен широко используется в различных сферах: упаковочная промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, транспорт, строительство, электроника и другие.