Дуэт «Алмас» рассказал о новогоднем клипе, снятом в Центральном парке Новосибирска

Новосибирский дуэт «Алмас» 13 декабря собирается презентовать новую песню «На часах ноль-ноль». Мария и Николай сняли часть клипа к новогодней песне в Центральном парке города, чтобы передать атмосферу праздника. Однако при работе над клипом возникла небольшая проблема: охрана парка запретила артистам снимать центральную снежинку вблизи. Съемки пришлось делать издалека.

По словам Николая, новая танцевальная песня наполнит каждого, кто её услышит, теплом и уютом.

Часть клипа была снята в специальной фотостудии.

— Получилось всё с первого раза, но не быстро — ушло более четырех часов. Кстати, спасибо огромное нашему видеографу Сергею Кораблину, который с нами сотрудничает уже на протяжении нескольких лет. На декорации и костюмы тратиться особо не пришлось. К примеру, кофту с оленями я купил давно в каком-то магазине — у меня разных новогодних кофт много, — рассказал Николай Алмас изданию Vn.ru.

Музыку к новогодней песне написал московский композитор Александр Васин, который уже является автором нескольких композиций новосибирского дуэта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский подросток посвятил песню покойной маме ко Дню матери. В 2024 году музыкант потерял самого близкого человека.