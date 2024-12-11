Две сибирячки напали на полицейских в аэропорту Толмачево

Две сибирячки предстанут перед судом за нападение на сотрудников полиции в аэропорту Новосибирска.

По информации, предоставленной Западной-Сибирской транспортной прокуратурой, в сентябре 2024 года, при посадке в самолёт, следовавший по маршруту из Толмачёво в Санкт-Петербург, командир воздушного судна отказал в перевозке двум дамам.

Причиной отказа стало их нетрезвое состояние и вызывающее поведение. Однако такое решение не устроило жительниц Сибири.

— Женщины выразили свое несогласие с решением экипажа, нарушили общественный порядок. На законные требования сотрудников транспортной полиции о прекращении противоправных действий не реагировали, оказали сопротивление правоохранителям, применив в отношении последних насилие, — сообщает ведомство.

В отношении жительниц Сибири было возбуждено уголовное дело. Теперь их судьбу будет решать Обской городской суд Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты толпой избили лопатами двух жителей левобережья Новосибирска. Полиция проводит проверку.