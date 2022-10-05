«Сейчас увеличивать тарифы на капремонт все равно, что лить воду в решето»

Министерство ЖКХ Новосибирской области сообщило об очередном увеличении тарифов на капремонт. В 2023 году они вырастут на 23%, по сравнению с 2022 годом, и составят 12 рублей 53 копейки за квадратный метр. Ранее в правительстве региона говорили о том, что цены на стройматериалы на рынке начали снижаться.

Напомним, с января 2022 года тариф на капремонт вырос на 25% — до 10 рублей 7 копеек, что объяснялось резким ростом цен на стройматериалы.

В МинЖКХ также сообщили, что по региональной программе в 2022 году в Новосибирске и области будут отремонтированы 600 домов. Ранее министр ЖКХ Денис Архипов говорил о планах по ремонту в 2022 году около 1000 многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете. До 2025 года планируют обновить еще 2500. В областном бюджете на 2023-2025 годы на софинансирование капремонта планируется заложить по 900 млн рублей.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко отмечает, что, с одной стороны, решение о повышении тарифов вполне понятно, так как цены на стройматериалы выросли в 1,5-2 раза, а их доля в стоимости контракта на капремонт составляет 70%. С другой — индексацию вряд ли можно назвать оправданной.

— Сейчас программы капремонта у нас составляются так, что мы в основном ремонтируем бараки, которые, скорее всего, пойдут под снос или расселение. Были прецеденты, когда дом после капремонта почти сразу уходил под снос, — поясняет он. — На наш взгляд, нужно кардинально пересматривать программу капитального ремонта. Во-первых, определять количество домов для ремонта в зависимости от текущего финансирования и делать все работы в комплексе, а не пытаться имеющиеся деньги размазать по как можно большему количеству объектов. Нужно ремонтировать более новые дома, которые простоят еще много лет, а ветхие включать в проекты комплексного развития территории. Нужно проводить работы блоками, то есть сразу несколько домов в одной локации, чтобы сокращать логистические затраты. Подход к делу должен быть хозяйским. А то, что пытаются сделать сейчас — это все равно, что лить воду в решето: чем больше нальешь, тем больше выльется. Если программу капремонта не пересматривать, то никакого толка от повышения тарифов не будет.

Собеседник редакции отметил, что предложение о пересмотре программы капремонта уже неоднократно обсуждалось на заседании Общественной палаты Новосибирской области.

— Мы неоднократно говорили о том, что нужно пересматривать план работ, подходы к ценообразованию, ориентироваться на стоимость качественного ремонта — и только после этого рассчитывать реальный тариф. Да, хотелки по количеству ремонтов в таком случае придется сокращать, но мы и так который год не выполняем планы. Программа капремонта сформирована с огромным дефицитом, и круговерть не позволяет нам остановиться и проанализировать ситуацию, — комментирует эксперт. — К сожалению, наши предложения не принимаются. Очень плохо налажено взаимодействие между Фондом модернизации ЖКХ и Министерством ЖКХ: Фонд ссылается на министерство, министерство на федеральное ведомство, а платят за все жители.

— Контракты не были освоены из-за проблем с ценообразованием. Да, тарифы на капремонт повысили, но при этом не пересмотрели цены в контрактах, поэтому подрядчики просто не заявлялись на торги, — говорит Максим Федорченко.

Напомним, по данным НОСТРОЙ, только 1/3 из торгов на капремонт, которые в 2022 году объявляли регионы Сибири, закончились выбором подрядчиков. На 2/3 не было подано ни одной заявки. В Новосибирской области за 8 месяцев 2022 года 70% торгов проходили впустую.

На сайте Фонда модернизации ЖКХ сообщается, что в июне 2022 года правительство Новосибирской области утвердило изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, а также ее краткосрочный план реализации. По итогам актуализации в региональную программу включены 13313 многоквартирных домов: добавлены 23 дома, а исключены — 11. На 2022 год, согласно действующему краткосрочному плану реализации программы, запланированы работы по 1377 многоквартирным домам, в том числе по 1215 домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Напомним, с 1 декабря в России планируют повысить тарифы на ЖКХ — до 9%. Ранее индексацию планировалось провести в июле 2023-го. В Новосибирской области тарифы на ЖКХ выросли на 9% в июле 2022 года, при плане 5,2%.

Ранее редакция сообщала, что повышение тарифов на капремонт в начале 2022 года привело к одиночным акциям протеста.