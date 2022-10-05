Рекламодателям

«Сейчас увеличивать тарифы на капремонт все равно, что лить воду в решето»

  • 05/10/2022, 14:40
Автор:
тариф на капремонт
Эксперты настаивают на пересмотре программы и подходов к капремонту в Новосибирской области.

Министерство ЖКХ Новосибирской области сообщило об очередном увеличении тарифов на капремонт. В 2023 году они вырастут на 23%, по сравнению с 2022 годом, и составят 12 рублей 53 копейки за квадратный метр. Ранее в правительстве региона говорили о том, что цены на стройматериалы на рынке начали снижаться.

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Напомним, с января 2022 года тариф на капремонт вырос на 25%  — до 10 рублей 7 копеек, что объяснялось резким ростом цен на стройматериалы.

В МинЖКХ также сообщили, что по региональной программе в 2022 году в Новосибирске и области будут отремонтированы 600 домов. Ранее министр ЖКХ Денис Архипов говорил о планах по ремонту в 2022 году около 1000 многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете. До 2025 года планируют обновить еще 2500. В областном бюджете на 2023-2025 годы на софинансирование капремонта планируется заложить по 900 млн рублей.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко отмечает, что, с одной стороны, решение о повышении тарифов вполне понятно, так как цены на стройматериалы выросли в 1,5-2 раза, а их доля в стоимости контракта на капремонт составляет 70%. С другой — индексацию вряд ли можно назвать оправданной.

— Сейчас программы капремонта у нас составляются так, что мы в основном ремонтируем бараки, которые, скорее всего, пойдут под снос или расселение. Были прецеденты, когда дом после капремонта почти сразу уходил под снос, — поясняет он. — На наш взгляд, нужно кардинально пересматривать программу капитального ремонта. Во-первых, определять количество домов для ремонта в зависимости от текущего финансирования и делать все работы в комплексе, а не пытаться имеющиеся деньги размазать по как можно большему количеству объектов. Нужно ремонтировать более новые дома, которые простоят еще много лет, а ветхие включать в проекты комплексного развития территории. Нужно проводить работы блоками, то есть сразу несколько домов в одной локации, чтобы сокращать логистические затраты. Подход к делу должен быть хозяйским. А то, что пытаются сделать сейчас — это все равно, что лить воду в решето: чем больше нальешь, тем больше выльется. Если программу капремонта не пересматривать, то никакого толка от повышения тарифов не будет.

Собеседник редакции отметил, что предложение о пересмотре программы капремонта уже неоднократно обсуждалось на заседании Общественной палаты Новосибирской области.

— Мы неоднократно говорили о том, что нужно пересматривать план работ, подходы к ценообразованию, ориентироваться на стоимость качественного ремонта — и только после этого рассчитывать реальный тариф. Да, хотелки по количеству ремонтов в таком случае придется сокращать, но мы и так который год не выполняем планы. Программа капремонта сформирована с огромным дефицитом, и круговерть не позволяет нам остановиться и проанализировать ситуацию, — комментирует эксперт. — К сожалению, наши предложения не принимаются. Очень плохо налажено взаимодействие между Фондом модернизации ЖКХ и Министерством ЖКХ: Фонд ссылается на министерство, министерство на федеральное ведомство, а платят за все жители.

капитальный ремонт

Несмотря на рост тарифов, в некоторых регионах Сибири программа капитального ремонта домов сорвана

Напомним, по данным НОСТРОЙ, только 1/3 из торгов на капремонт, которые в 2022 году объявляли регионы Сибири, закончились выбором подрядчиков. На 2/3 не было подано ни одной заявки. В Новосибирской области за 8 месяцев 2022 года 70% торгов проходили впустую.

— Контракты не были освоены из-за проблем с ценообразованием. Да, тарифы на капремонт повысили, но при этом не пересмотрели цены в контрактах, поэтому подрядчики просто не заявлялись на торги, — говорит Максим Федорченко.

На сайте Фонда модернизации ЖКХ сообщается, что в июне 2022 года правительство Новосибирской области утвердило изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, а также ее краткосрочный план реализации. По итогам актуализации в региональную программу включены 13313 многоквартирных домов: добавлены 23 дома, а исключены — 11. На 2022 год, согласно действующему краткосрочному плану реализации программы, запланированы работы по 1377 многоквартирным домам, в том числе по 1215 домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Напомним, с 1 декабря в России планируют повысить тарифы на ЖКХ — до 9%. Ранее индексацию планировалось провести в июле 2023-го. В Новосибирской области тарифы на ЖКХ выросли на 9% в июле 2022 года, при плане 5,2%.

 

Ранее редакция сообщала, что повышение тарифов на капремонт в начале 2022 года привело к одиночным акциям протеста

Фото с сайта Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области

651

Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : тариф на капремонт тариф на ЖКХ стройматериалы подрядчик на капремонт


изменения в структуре правительства

Из правительства Томской области исчез зам по промышленности

Глава региона ликвидировал эту должность и поделил полномочия промышленного вице-губернатора между другими чиновниками.
Читать статью >>
Мобилизация владельцев бизнеса

Большинству промышленников-предпринимателей некому передать дела в случае мобилизации

«ОПОРА РОССИИ» проанализировала возможные последствия призыва собственников и руководителей промышленных компаний МСБ.
Читать статью >>
Цены на молоко

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

Участники рынка говорят, что потенциал повышения цен на молоко и молочные продукты не исчерпан.
Читать статью >>
загрязнение водоемов

Новосибирская область заняла 4 место в России по загрязнению водоемов

За полгода в регионе зарегистрирован 51 случай загрязнения водных объектов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

В Омске нет денег для выплат мобилизованным гражданам

05/10/2022, 17:47

Из правительства Томской области исчез зам по промышленности

05/10/2022, 16:48

Строительство нового аэровокзального комплекса в Барнауле намечено на 2023 год

05/10/2022, 16:15

Налоговая дала разъяснения по самым актуальным вопросам предпринимателей по частичной мобилизации

05/10/2022, 16:10
Популярное

На онлайн-площадках появились сервисы для проверки товара на подлинность бренда

05/10/2022, 16:17

Какие машины ГИБДД останавливает чаще других

05/10/2022, 14:45

Сильный эмоциональный стресс — прямая дорога к мигрени

05/10/2022, 10:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Бизнес-пакет РКО «Все включено»: полная свобода для вашего бизнеса

05/10/2022, 15:44

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в сентябре

05/10/2022, 15:20

Главные премьеры октября в видеосервисе Wink

05/10/2022, 10:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска