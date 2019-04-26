«Нужно признать неготовность Новосибирской области к «мусорной» реформе»

Представители депутатского корпуса Новосибирской области вышли на федеральную власть с предложениями по усовершенствованию системы сбора и вывоза ТКО. Данные предложения были озвучены на партийном Всероссийском экологическом форуме, который прошел на прошлой неделе в Челябинске. Об этом новосибирские участники форума депутат горсовета, координатор федерального проекта «Чистая страна» Екатерина Митряшина и зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Дмитрий Козловский сообщили на дискуссионной площадке «Переход на новую систему обращения с ТКО».

— Мы должны собирать мусор и перерабатывать его, а не захоранивать, — рассказывает Екатерина Митряшина о задачах, поставленных на форуме. — Кроме того, создание замкнутой системы обращения с ТКО — это обязательное использование конечного продукта. Второе — средства на рекультивацию полигонов будут выделяться из федерального бюджета тем регионам, которые фактически перешли на раздельный сбор мусора и его переработку. Особое внимание необходимо уделить тарифу для граждан. Также было предложение выйти на правительство с инициативой приобретения мусорных контейнеров за счет федерального бюджета. Был поставлен вопрос о ликвидации несанкционированных свалок. До 2024 года мы должны к этому приступить. Многие инициативы поддержаны и, соответственно, даны поручения профильным министерствам.

Однако, как показало дальнейшее обсуждение перспектив мусорной реформы, особенно в сельской местности, до выполнения этих планов пока еще далеко. В то же время проблем для глав районов, муниципальных образований и депутатов местных органов власти уже накопилось достаточно. Например, по мнению главы Чулымского района Светланы Кудрявцевой, помимо пробелов в федеральном законе видны недоработки и со стороны регоператора. Это, по словам чиновницы, становится причиной основных проблем со сбором и вывозом отходов, которые ранее неоднократно уже озвучивались.

В квитанциях ЖКХ пропишут страховки — рассказывает Кудрявцева. — Мы выделили компьютер и рабочее место человеку от регоператора, но качество работы оставляет желать лучшего. Договора заключаются, а реестры не обновляются. Человек приходит платить с договором, а в реестре его нет. На многоквартирные и двухэтажные дома определен один индекс. Человек не знает, то ли он оплачивает дом целиком, то ли свою квартиру. Недостаточно контейнеров, бочек. А выставлять в мешках и пакетах, о чем говорят регоператор и перевозчик, нереально. Собаки и кошки растащат, приходится дополнительно собирать мусор. Не выплачена заработная плата работникам-перевозчикам за март. Перевозчики не расширяют свои объемы. У Дома милосердия в селе Серебрянка договор заключен, но вывоз мусора не осуществляется.

Не меньше проблем и в Ордынском районе, несмотря на то, что 100% населённых пунктов района включились в работу. Об этом на дискуссионной площадке рассказала депутат Ордынского райсовета Алла Трифонова.

— В зимнее время графики работы перевозчиков нас устраивали, — говорит депутат. — Сейчас естественный холодильник прекратился. Люди чистят свои приусадебные участки и не справляются с тем объемом и графиком, которые были отработаны на зимнее время. Регулировка в принципе возложена на муниципалитеты и перевозчиков. Перевозчики вынуждены были взять кредиты на осуществление своей деятельности. Регоператор не рассчитался ни за февраль, ни за март. У нас на это по закону нет целевых средств.

— Издали буклеты, указали телефоны, — говорит Трифонова. — Но ни один не доступен. Что ни решение — мимо народа. Давайте говорить с теми, кто наверху принимает такие решения, отстаивать права, у нас достаточно депутатов в Госдуме. Люди задают нам вопросы, а мы ответить не можем. Думаю, что все главы и председатели советов просят прекратить соболезновать региональному оператору, а спросить за их работу. Они к этому готовились, они выиграли. А если не получится с них, спросить с правительства. Людям это не объяснить. Регоператор не выполнили свои обязательства, но четко знает свои права.

Отдельной проблемой, по словам районного депутата, является отсутствие должного уровня коммуникации между регоператором и населением

Об этих и других проблемах, связанных с вывозом и утилизацией мусора известно и на региональном уровне. При этом у областных депутатов и чиновников свое видение причин «пробуксовки» реформы. Например, по мнению Дмитрия Козловского, это связано с недостаточной сознательностью значительной части самого населения.

— Закон о переходе на новую систему обращения с отходами покруче, чем пенсионная реформа, потому что он касается каждого, — говорит Козловский. — Очень много изменений. Надо с людьми разговаривать на тему, для чего это все меняли, почему больше платить? Да потому, что в стране каждый год на 3-5% становится больше свалок, а перерабатываем мы всего 5-6% отходов, которые производим. Нужно вкладывать в головы наших жителей, что одна батарейка — это 400 литр испорченной воды или 20 кв. м земли, на которой ничего не будет расти. Очень важно, чтобы наше правительство создало перечень товаров, работ и услуг, закупки которых должны производиться с учетом экологических критериев. А тем людям, кто разделяет мусор, дать возможность компенсировать в виде тарифов.

— Когда эта реформа еще только начиналась, мы говорили, что нас ждет революция, — считает министр. — Сначала меняем всю систему, потом возвращаем инвестиции на строительство каких-то объектов. Так предусмотрено законодательством. Мы должны оперативно принимать решения по инфраструктуре. Это мусорные баки, мусоровозы, площадки временного накопления, на которых могут быть сборы. Это мы будем обсуждать. Это полигоны, с которыми сложнее и дольше. Есть объекты, которые мы строим за счет бюджета, так как инвестор туда не зайдет. Сейчас очень жесткие требования к таким объектам. Раньше муниципалитет мог иметь возле своего населенного пункта свалку. Сейчас ее содержание — это нарушение всех норм и правил. Нам предложили включить те объекты, которые крайне необходимы, в переходный период. Мы включили. Но дальше такие свалки будет запрещено использовать.

По мнению министра ЖКХ региона Дениса Архипова, главная причина «мусорных» проблем в области связана с отсутствием инфраструктуры для сбора и вывоза ТКО на момент принятия изменений федерального законодательства.

Пока, по словам министра, остается открытым вопрос о количестве на территории области и свалок, и площадок для сбора мусора.

— Регоператор обязан выявлять эти места (Свалок. — Ред.), — говорит Архипов. — Он обязан принять меры по ликвидации свалки. Затем предъявляет расходы собственнику участка, муниципальному образованию. До конца года все муниципальные образования обязаны сформировать реестры площадок для накопления. Только после их появления мы увидим, сколько нужно баков и накопителей. Больше чем по половине районов у нас сведения есть, но какая-то часть пока не смогла это сделать.

— Первая и самая главная проблема в том, что изменена система, — говорит Нечаева. — Был рассчитан норматив, была возможность сделать дифференцированный норматив для разных категорий потребителей из сельских поселений. Реестр свалок постоянно актуализируется, обновляется. Мы взаимодействуем с министерством. Работы ведутся. Все свалки, которые формировались годами, ликвидировать невозможно.

Как сообщила представитель регоператора, руководитель правового управления ООО «ЭкологияНовосибирск» Наталья Нечаева, в настоящее время у компании не заключен договор с Доволенским районом области. Еще 14 районов отстают по срокам: Барабинский, Венгеровский, Здвинский, Усть-Таркский и другие.

Однако более детально пояснить общую ситуацию по количеству свалок, необходимому числу единиц техники, объектов инфраструктуры представитель компании не смогла.

При отсутствии полной информации о свалках некоторые участники дискуссии констатировали, что ситуация с утилизацией ТКО в регионе изменилась в худшую сторону после нововведений в «мусорном» законодательстве и прихода регоператора на рынок.

— У нас был системный перевозчик, — говорит депутат Олег Мирошников. — Все перевозилось, систематизировалось, сдавалось. Был несистемный мусор — строительный, оставшийся после субботников. Сегодня он никуда не ушел. Вы навели «порядок» на Гусинобродском полигоне. Нелицензионному перевозчику туда невозможно заехать. Они разворачиваются и уезжают. Куда? В соседний лес? В лучшем случае — на временный полигон в области. Кто контролирует? Субботники прошли — машины караванами уезжают в неизвестном направлении.

Коллега Мирошникова депутат Валерий Ильенко заявляет о неготовности к реформе Новосибирской области в целом.

Мусорим по 6,5 литра в день — не готовы мы были к этой реформе, — говорит депутат. — Глав районов и председателей советов депутатов поставили в такое положение! Вся ответственность — на них. Я побывал в трех районах и посмотрел, не надо ехать за тысячи километров. В отдаленных населенных пунктах одного из районов попросили закрыть эту тему и трактором вывозить мусор. С транспортом катастрофа. Его нет. Возить не на чем. Мое предложение: мы не уйдем на каникулы, а заслушаем и регоператора, и министерства на сессии. Там разговор совсем другой. Убежден, что в области есть здоровые силы, которые могут справиться с этой проблемой. Главы муниципалитетов бессильны, они не знают, что делать.

Пока же однозначных решений, как изменить ситуацию, как не было, так и не появилось по итогам дискуссии. Ее участники рассчитывают на содействие со стороны губернатора, о чем на пресс-подходе сообщил ведущий дискуссии, председатель бюджетного комитета заксобрания Александр Морозов.

Тарифы на вывоз ТКО могут дифференцировать — комментирует Морозов итоги совещания. — В районах много вопросов, требующих быстрой и очень точной реакции. Думаю, что по результатам обсуждения родится план, который будет представлен губернатору области для рассмотрения и принятия конкретных решений. Чтобы эту ситуацию разрешить, необходима и материальная поддержка баками для мусора, техникой, местами под сбор мусора как в городе, так и в сельской местности. Работы много. Есть федеральный закон. Есть практика его неудачного применения. Нужны решения, которые сделают сбор мусора в Новосибирской области цивилизованным.

Напомним, что ранее руководитель компании регионального оператора ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова озвучивала планы по созданию общественного совета по обращению с ТКО.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru