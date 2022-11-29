«Почта России» может стать единственным доставщиком пенсий в наличной форме

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении монополии «Почты России» на доставку пенсий в наличной форме, пишет «Ъ» со ссылкой на сообщение фракции «Единая Россия». В октябре депутаты от ЕР внесли соответствующие поправки в Госдуму. Инициаторы законопроекта уверены, что, если вытеснить с рынка доставки пенсий «частников», это приведет к росту числа клиентов почты на 1,5 млн человек.

В настоящее время доставку страховой пенсии наличными осуществляет «Почта России» или частная организация. Исходя из данных пояснительной записки к законопроекту, пенсию наличными в прошлом году получали почти 12 млн пенсионеров: 10,4 млн человек через «Почту России», а 1,5 млн пенсионеров выбрали доставщиком частную организацию. При этом авторы поправок отмечают, что в чрезвычайных ситуациях частные доставщики могут просто отказаться выполнять обязательства по доставке, передавая их «Почте России» (такие случаи уже имели место в Приморском крае, Амурской и Иркутской областях).

По мнению депутатов, одной из мер поддержки почтовой госкомпании может быть монополия на доставку пенсий.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что январскую пенсию выплатят в декабре.

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