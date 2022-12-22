Цены на вторичку в регионах Сибири росли быстрее, чем в среднем по России

В 2022 году в большинстве городов России вторичка стоила дешевле первички. Наибольший разрыв в цене в регионах Сибири наблюдался в Томске — «квадрат» в новостройках в регионе стоил на 36% дороже, чем в готовом жилье. Для сравнения, в Красноярске — на 13%, в Новосибирске на 11.3%.

— В целом по крупным городам с апреля по декабрь цены практически не изменились (увеличились на 0,4%). Вторичный рынок, в отличие от первичного, не поддерживается льготной ипотекой и специальными программами по субсидированию ставки от застройщиков, поэтому собственники ограничены в принятии решений о повышении цен. Слишком занижать цены предложения они также не готовы, однако, неплохие скидки предоставляются уже на моменте общения с потенциальным покупателем, — комментируют аналитики ЦИАН.

Максимально, по Сибири, за 2022 год «квадрат» на вторичке подорожал в Кемерово (+20%) — до 89,6 тыс руб. Средняя цена в декабре Новосибирске составляла 111,9 тыс руб за кв (+11,2% за год), в Иркутске — 111,6 (+11,4%), в Красноярске — 100,9 (+11,4%), Томске — 97,3 (+10,7), Барнауле — 94,9 (+16,2%), Омске — 87,1 (+11,7%). Средняя цена кв.м. на вторичном рынке крупных городов РФ за год увеличились на 9,5%. Основной рост пришелся на первые 4 месяца 2022 года, с мая цены стагнируют.

За прошедший год средний срок экспозиции квартир на вторичке увеличился на месяц. Среди причин — падение спроса и рост конкуренции. Только в декабре наметился разворот тренда. Из сибирских регионов в топ-5 по сроку экспозиции вошел Красноярск — 92 дня (+23 дня). При этом в Новосибирске средний срок экспозиции вырос на 33 дня, в Кемерове — на 44.

Аналитики ЦИАН также отметили, что для 2022 года характерна рекордная за последние 3 года доля объявлений со срочными продажами — к середине ноября она достигла 4%. Причем за год было две волны срочных продаж: после 24 февраля и после 21 сентября.

— Несмотря на рекордную долю таких объявлений, продавцы не готовы сильно снижать цены — дисконт составляет 5-8%. Но даже такой скидки достаточно для быстрого выхода на сделку, к тому же у покупателей есть возможность для торга уже в процессе предметных переговоров, — пояснили в ЦИАН

В целом активность пользователей на рынке вторичной недвижимости по итогам 2022 года оказалась лишь на 12% ниже, чем в прошлом году.

— Вторичный рынок в 2022 году показал устойчивость к внешним событиям. Вторичный рынок сейчас, во многих случаях, оказывается достаточно привлекательным. Во-первых сформировавшийся ценовой разрыв с первичкой в большинстве случаев компенсирует разницу в условиях кредитования, во-вторых, на рынок будет выходить большой объем предложения в недавно сданных домах, где покупатели (особенно те, кто купил на котловане в 2018-2019 годах) уже немало заработали, что позволит вести с ними продуктивные переговоры для заключения сделки, — комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. — В 2023 год рынок вступает с избыточным объемом предложения. Высокая конкуренция не позволит увеличиваться ценам, а в некоторых локациях продолжит толкать их вниз.

Ранее редакция рассказывала о том, что на рынке вторичной недвижимости Новосибирска покупатели выбивают скидки до 10%.