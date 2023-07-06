В отношении новосибирского подрядчика возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас проводятся допросы свидетелей произошедшего, назначены экспертизы.

По данным следствия, подозреваемый, являясь производителем работ в коммерческой организации, не обеспечил безопасные условия труда работника при строительстве многоквартирного дома в Центральном районе города Новосибирска, а именно допустил к работе каменщика не имеющего допуска для работы на высоте и страховочного снаряжения.

— 1 июня 2023 года в дневное время работник организации при проведении работ подошел к краю строительной площадки, не имеющей ограждения и упал с высоты 12 этажа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала в Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за смерти двух человек в результате отравления.