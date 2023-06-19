В отношении новосибирского полицейского, сбившего на самокате ребенка, пройдет служебная проверка

Как сообщили в прокуратуре Колпинского района г. Санкт-Петербурга, 17 июня на ул. Пролетарской в г. Колпино водитель электросамоката на скорости наехал на 8-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков. Прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования малолетнего, а также контролирует результаты процессуальной проверки по факту ДТП.

Как сообщили телеграм-каналы Санкт-Петербурга, со ссылкой на отца пострадавшего ребенка, несчастный случай произошел на открытом общественном пространстве на улице Веры Слуцкой. Он попал на видео, которое также появилось в интернете.

— Ребенок вместе с другими детьми играл в зоне с фонтаном, когда по ней проехали двое на самокате, один из них сбил ребёнка. Результат — открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной доли, травма ноги, — уточняется в сообщении.

Позже в сети появилась информация, что виновник инцидента полицейский из Черепаново, Новосибирской области, который отдыхал в Санкт-Петербурге. На момент публикации материала редакции с ним связаться не удалось.

— По факту происшествия в г. Санкт-Петербурге с участием сотрудника в ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки. По результатам которой будет принято решение о дальнейшем пребывании сотрудника на службе в органах внутренних дел, — пишет КП.Новосибирск со ссылкой на официальный ответ пресс-службы ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске погиб подросток, который вылетел с дороги на мопеде.