За 5 месяцев 2023 года в Новосибирске введено на 45% больше жилья, чем годом ранее

В январе-мае 2023 года в Новосибирской области введено 1 413,8 тыс. м2 жилья. Это на 45,3%, или на 441,0 тыс. м2 больше, чем за аналогичный период 2022 года, констатировали аналитики Единого ресурса застройщиков ЕРЗ. В прошлом году на сопоставимые объемы ввода регион вышел в августе, а в 2021 году — в октябре.

При этом в сравнении май к маю эта разница не столько значительная — прирост на 111,1%, или на 72,1 тыс. м² больше (до 137 тыс кв метров), чем за аналогичный период 2022 года.

Рекордным для региональных застройщиков месяцем в 2023 году пока является апрель — введено почти 455 тыс кв метров жилья. Для сравнения, в феврале 2022 года в области было сдано 460 тыс кв метров. Пока это месячный рекорд за три последних года.

— Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Новосибирской области третий месяц подряд, — поясняют эксперты ЕРЗ. — Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Новосибирская область занимает 14‑е место по показателю ввода жилья за май 2023 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 5‑е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 7‑м месте.

Ранее редакция сообщала, что в мае в Новосибирске зафиксирован рекорд по регистрации договоров покупки жилья в новостройках.